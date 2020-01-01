В Израиле создали летающих роботов для сбора фруктов
Сбор фруктов - это физически трудоемкая задача, которая может потребовать много усилий со стороны человека. Как правило, это низкооплачиваемая, сезонная и повторяющаяся работа, которая имеет мало шансов на продвижение по службе, и по мере того, как молодое поколение мигрирует в городские районы, сборщики стареют, и ощущается глобальная нехватка сезонных сборщиков.
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Пандемия COVID-19 усугубила эту ситуацию из-за принудительных ограничений на поездки, не позволяющих сезонным рабочим пересекать границы. В такие времена набирают обороты роботы, которые могут собирать урожай.
Tevel Aerobotics Technologies разработала летающего автономного робота (FAR), который использует искусственный интеллект (AI) для идентификации и сбора фруктов. Компания заявляет, что их летающих роботов можно развернуть повсюду, и они могут удовлетворить потребность в рабочей силе с меньшими затратами, облегчая управление садом.
Робот FAR использует алгоритмы восприятия искусственного интеллекта для определения местоположения деревьев и алгоритмы видения для обнаружения фруктов среди листвы. При сборе фруктов крайне важно время, поскольку, например, фрукты, собранные с опозданием на две недели, теряют 80% своей стоимости. Робот собирает только спелые фрукты, классифицируя их размер и спелость. Выбрав фрукт, робот выбирает лучший способ подойти к нему и использует манипулятор для сбора фруктов.
Несколько роботов могут собирать урожай в саду, не врезаясь друг в друга, благодаря единому автономному цифровому мозгу в наземном устройстве. Кроме того, они могут работать 24 часа в сутки.
Компания уверяет, что пилотный проект будет запущен в следующем году в Испании и США. О сроках запуска полноценных автономных дронов не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что израильский стартап создал дрона с пулеметом.
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