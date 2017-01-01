Для фермеров создали гавкающий дрон

Дрон вполне может пасти овец.

Новозеландцы приспособили дрон для пастушеских работ, сообщается на сайте Radio New Zealand. Их оснастили громкоговорителем, на который записали собачий лай и другие звуки. По словам фермеров, дроны позволяют сэкономить время, но полностью заменить пастушьих собак устройства не могут.

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В течение нескольких лет дроны тестируют и используют в некоторых странах не только в качестве почтальонов и курьеров, но и для мониторинга лесов и обитающих в них животных, для борьбы с вредителями и для осмотра техники. Беспилотники помогают спасать попавших в беду людей и прогонять из офиса слишком ретивых сотрудников. Дроны используются и в сельском хозяйстве, в частности, для наблюдения за ростом сельскохозяйственных растений.

Новозеландские фермеры нашли дронам еще одно применение. Они приспособили беспилотник для наблюдения за стадами коров, овец и оленей. По словам фермера Джейсона Рентула, который приобрел дрон в 2017 году, он использует его три раза в неделю и экономит больше половины времени, когда собирает стадо. Если раньше двум пастухам с собаками требовалось два часа, чтобы собрать стадо овец на холмистом пастбище и привести его обратно на ферму, то дрон справляется с этим за 45 минут.

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Новозеландцы оснастили дрон DJI Mavic 2 Enterprise громкоговорителем, который воспроизводит собачий лай или другие звуки, которые помогают собрать стадо. Устройство позволяет не только отследить, где находятся животные, но и проверять, достаточно ли травы и воды на пастбище. «Зима это идеальное время для полетов. Я сижу дома в холодный день и не хочу выходить на улицу, поэтому я запускаю дрон и проверяю, в порядке ли мои животные», — говорит пастух Кори Ламбет (Corey Lambeth), работающий на ферме на востоке Южного острова. «Кроме того, когда ягнятся овцы, дрон может летать вокруг, и мы наблюдаем за животными с помощью камеры с зумом и не беспокоим их».

Конечно, дроны не могут полностью заменить пастушьих собак и фермеры не собираются от них отказываться. При сильном ветре и во время дождя беспиотники не могут летать. К тому же, собаки могут работать намного дольше по времени, чем дроны, которые периодически приходится заряжать. «На ферме всегда найдется место для собак. Один из недостатков Mavic или любой другой электроники в том, что их приходится приносить их в дом и заряжать», — говорит Ламбет.

Напомним, ранее дрон-убийца с бензопилой проиграл в битве с воздушным шариком.

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