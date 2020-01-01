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Тренды YouTube: МастерШеф. Профессионалы-3 и Твои идеи в моих руках

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В тренде - ТВ-шоу и познавательное видео.

МастерШеф. Профессионалы-3

Смотрите премьеру 3 сезона МастерШеф. Профессионалы – 1 выпуск уже на нашем YouTube-канале! Встречайте смельчаков, которые готовы показать свои кулинарные способности и побороться за звание лучшего повара Украины!

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Сегодня вы познакомитесь с кулинаром Леонидом, который ради дочери-аллергика научился готовить изумительные десерты без глютена, лактозы, яиц и других аллергенов. Мясник Владислав бросит себе вызов и приготовит равиоли, а Виталий поделится своей особой философией, которая помогает ему вкладывать в блюда не только специи, но и эмоции. Сегодня вы увидите необычные блюда, услышите истории поваров и узнаете, как люди встают на путь кулинарного совершенства. 

ТВОИ ИДЕИ В МОИХ РУКАХ [Переосмысление]

Сегодня мы попробуем переосмыслить плагиат. Все ли так очевидно на самом деле? Или же мы совсем неправильно используем это слово?

Напомним, ранее в тренды попали Тина Кароль - Скандал и Валентинка 2.0 (пародия).

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Теги: видео, тренды YouTube
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