Тренды YouTube: Тина Кароль - Скандал и Валентинка 2.0 (пародия)
Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021)
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Известная украинская певица Тина Кароль представила музыкальный клип на песню Скандал.
В новой видеоработе нежный и лирический образ певица сменила на откровенно сексуальный. Звезда предстала в дерзком обтягивающем комбинезоне.
ВАЛЕНТИНКА 2.0 (ПАРОДІЯ) - ВЕНЕРА - ЮПИТЕР
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Участник "Голоса краъни", известный Франковский блогер Тема Паучек представил новый романтический клип-пародию "Валентинка 2.0". Это пародия на песню российского исполнителя Вани Дмитриенко «Венера-Юпитер".
Вместе с Темой в клипе снялась Франковская блоге Ирка Пистрюга.
Напомним, ранее в тренды попали Кончаловский у Собчак и В Чернобыльскую зону на дрезине.
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