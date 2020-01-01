В Сеть слили видео c Mi 11 Ultra

Неанонсированный Xiaomi Mi 11 Ultra был показан филиппинским ютубером.

Видео, опубликованное на YouTuber, больше не доступно, так как оно было удалено. Считается, что это телефон M2012K1G, недавно сертифицированный Евразийской экономической комиссией (ЕЭС) в Европе и Индийским бюро индийских стандартов (BIS).

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Блогер поделился Xiaomi Mi 11 Ultra в черно-белом вариантах. Виден огромный выступ камеры, который занимает почти всю верхнюю заднюю часть телефона. Он состоит из системы с тремя камерами, в которую, кажется, входит зум-объектив перископа. Корпус камеры также включает в себя надпись "120X Ultra Pixel AI", видна еще тройная светодиодная вспышка и дополнительный экран. Последний может отображать любое приложение, присутствующее на телефоне. Похоже, что его можно использовать для съемки первоклассных селфи с помощью задних камер.

Черный вариант, который, кажется, является прототипом, имеет текст «12–120 мм, 1: 1,95–4,1» вместо текста Ultra Pixel.

Что касается технических характеристик, Xiaomi Mi 11 Ultra имеет 6,8-дюймовый OLED-экран с изогнутыми краями. Он предлагает разрешение WQHD + и адаптивную частоту обновления 120 Гц. В отверстии, расположенном в верхнем левом углу экрана, находится 20-мегапиксельная селфи-камера. Экран усилен Corning Gorilla Glass Victus, а устройство обеспечивает защиту от пыли и воды по классу IP68.

О дате запуска и цене Xiaomi Mi 11 Ultra пока ничего не известно. Сертификаты EEC и BIS предполагают, что он может быть запущен через месяц или два. Помимо Xiaomi Mi 11 5G , серия Mi 11 включает в себя еще два будущих телефона, такие как Mi 11 Lite среднего класса и Mi 11 Pro высокого класса.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила первый массовый прозрачный телевизор.