В Сеть слили видео c Mi 11 Ultra
Видео, опубликованное на YouTuber, больше не доступно, так как оно было удалено. Считается, что это телефон M2012K1G, недавно сертифицированный Евразийской экономической комиссией (ЕЭС) в Европе и Индийским бюро индийских стандартов (BIS).
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Блогер поделился Xiaomi Mi 11 Ultra в черно-белом вариантах. Виден огромный выступ камеры, который занимает почти всю верхнюю заднюю часть телефона. Он состоит из системы с тремя камерами, в которую, кажется, входит зум-объектив перископа. Корпус камеры также включает в себя надпись "120X Ultra Pixel AI", видна еще тройная светодиодная вспышка и дополнительный экран. Последний может отображать любое приложение, присутствующее на телефоне. Похоже, что его можно использовать для съемки первоклассных селфи с помощью задних камер.
Черный вариант, который, кажется, является прототипом, имеет текст «12–120 мм, 1: 1,95–4,1» вместо текста Ultra Pixel.
Что касается технических характеристик, Xiaomi Mi 11 Ultra имеет 6,8-дюймовый OLED-экран с изогнутыми краями. Он предлагает разрешение WQHD + и адаптивную частоту обновления 120 Гц. В отверстии, расположенном в верхнем левом углу экрана, находится 20-мегапиксельная селфи-камера. Экран усилен Corning Gorilla Glass Victus, а устройство обеспечивает защиту от пыли и воды по классу IP68.
О дате запуска и цене Xiaomi Mi 11 Ultra пока ничего не известно. Сертификаты EEC и BIS предполагают, что он может быть запущен через месяц или два. Помимо Xiaomi Mi 11 5G , серия Mi 11 включает в себя еще два будущих телефона, такие как Mi 11 Lite среднего класса и Mi 11 Pro высокого класса.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила первый массовый прозрачный телевизор.
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