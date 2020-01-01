Xiaomi выпустила первый массовый прозрачный телевизор

Компания решила отметить юбилей революционным продуктом.

Xiaomi отпраздновала свое десятилетие, представив несколько новых интересных продуктов в своем постоянно растущем портфеле. Помимо ожидаемого Mi 10 Ultra, китайский производитель смартфонов также представил Redmi K30 Ultra. Хотя оба устройства довольно мощные и заслуживают обсуждения сами по себе, главной достопримечательностью шоу была Mi TV Lux Transparent Edition.

Mi TV Lux Transparent Edition xiaomi

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Новый телевизор оснащен большим 55-дюймовым прозрачным OLED-экраном толщиной 5,7 мм. Кроме того, телевизор имеет высокую частоту обновления 120 Гц, что оценят многие потенциальные покупатели. Панель также имеет глубину цвета 10 бит и цветовую гамму DCI-P3 93%. Компания также заявляет, что время отклика экрана составляет 1 мс.

Под капотом в телевизоре будет использоваться высокопроизводительный набор микросхем MediaTek 9650. Он также поддерживает технологию компенсации движения MEMC вместе с Dolby Atmos. Если вы посмотрите на дизайн, то увидите сбоку ультратонкие лицевые панели и подставку черного цвета. Как вы уже могли догадаться, телевизор выпускается только с одним размером экрана, и это имеет смысл, учитывая, насколько дорогой будет эта технология.

Mi TV Lux Transparent Edition обойдется вам в 49 999 юаней, что примерно составляет около 7100 долларов. К сожалению, информации о наличии продукта на данный момент нет.

Mi TV Lux Transparent Edition xiaomi

Те, кто задается вопросом, является ли это первым прозрачным телевизором в истории человечества, ошибаются. Это больше похоже на первый в мире прозрачный телевизор массового производства. Еще в 2019 году Panasonic представила на IFA собственную версию прозрачного телевизора. Как и ожидалось, это был скорее прототип, да и то не идеальный, но он действительно был захватывающим.

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Вернувшись еще глубже, в 2017 год, LG также представила на выставке CES свой прозрачный концептуальный телевизор. Наконец, в 2016 году Samsung представила свою собственную версию. При этом технологические компании уже давно работают над этими прозрачными OLED-панелями. В то время как их версия оставалась простой концепцией или прототипом, Xiaomi в конечном итоге запустила собственную массовую версию. Нам придется подождать и посмотреть, появится ли этот новый Mi TV Lux Transparent Edition во всем мире или нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентует растягивающийся дисплей.