Xiaomi анонсировала смартфон Mi 10 Ultra с самой лучшей камерой

Смартфон уже набрал больше всех баллов в DxOMark, обогнав Huawei P40 Pro Plus.

Xiaomi только что анонсировала флагман Mi 10 Ultra, и это практически их лучший телефон. От впечатляющего дизайна и камер, которые приближают вас к объекту съемки, до самой быстрой технологии зарядки на коммерчески доступном смартфоне - это результат 10 лет напряженной работы.

Mi 10 имеет 6,67-дюймовый дисплей FHD + (2340 x 1080). Он может похвастаться частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц, поддержкой HDR10 +, максимальной яркостью 1120 нит и 10-битным дисплеем, способным отображать до 1,07 миллиарда цветов. Он имеет значение Delta E менее 1 и значение JNCD менее 0,63. Дисплей имеет сертификат TÜV Rheinland, покрыт стеклом Gorilla Glass 5 и имеет сканер отпечатков пальцев за ним.

Mi 10 Ultra xiaomi

Xiaomi установил процессор Snapdragon 865, который работал на Mi 10 и Mi 10 Pro, выпущенных в первой половине года. В добавок вы получаете до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ хранилища UFS 3.1.

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Есть поддержка двух SIM-карт, WI-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC. В телефоне также есть ИК-датчик. Mi 10 Ultra поставляется с MIUI 12 на базе Android 11.

Mi 10 Ultra имеет 10-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой зум, приближая вас к объектам, которые находятся далеко. Изготовленный на заказ датчик позволяет делать качественные фотографии в темноте.

Mi 10 Ultra xiaomi

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Задние камеры могут записывать замедленное видео с разрешением до 1080p со скоростью 120, 240 и 960 кадров в секунду. Телефон также может записывать видео 8K со скоростью 24 кадра в секунду и 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Mi 10 Ultra также имеет 20-мегапиксельную фронтальную камеру с EIS, и он может снимать в разрешении 1080p со скоростью 30 кадров в секунду и в замедленной съемке со скоростью 120 кадров в секунду. В нем множество функций, включая HDR и ночной режим.

Mi 10 Ultra xiaomi

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Тест DxOMark показывает, что Xiaomi Mi 10 Ultra исключительно хорошо воспроизводит естественные, реалистичные цвета, с отличной экспозицией и резкими увеличенными изображениями с большим количеством деталей. Фактически, Xiaomi Mi 10 Ultra набирает самые высокие баллы в ряде категорий, опережая предыдущего лидера, Huawei P40 Pro. Телефон также получил лучший результат по боке с отличной изоляцией объекта. Телефон был достаточно умен, чтобы распознавать и избегать размытия прядей волос, работая даже лучше, чем P40 Pro. DxOMark добавляет, что у Mi 10 Ultra было очень сильное размытие фона, что позволяло объекту в фокусе выделяться на изображении.

Внутри телефона есть батарея емкостью 4500 мАч, которая на самом деле представляет собой две литий-ионные батареи на основе графена емкостью 2250 мАч. Телефон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, которая заряжает телефон до 41% за 5 минут и до 100% всего за 23 минуты. Не любите провода на вашем столе? Есть беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, которая заряжает устройство до 100% за 40 минут. Поддержка обратной беспроводной зарядки доступна при мощности 10 Вт.

Mi 10 Ultra xiaomi

Телефон также поддерживает Quick Charge 5.0, Quick Charge 4+ и Power Delivery 3.0. В спецификации говорится, что телефон имеет аутентификацию TÜV Rheinland Fast Charge 3.0.

Mi 10 будет доступен для предварительного заказа до субботы, 15 августа. Ниже приведены цены на каждый вариант:

Керамический черный

8 + 128 ГБ - 5299 иен (~ 763 доллара)

8 + 256 ГБ - 5599 иен (~ 806 долларов)

12 + 256 ГБ - 5999 иен (~ 863 доллара)

16 + 512 ГБ - 6999 иен (~ 1007 долларов)

Прозрачное издание

8 + 128 ГБ - 5299 иен (~ 763 доллара)

8 + 256 ГБ 5599 иен (~ 806 долларов)

12 + 256 ГБ - 5999 иен (~ 863 доллара)

Яркое серебро

16 ГБ + 512 ГБ - 6999 иен (~ 1007 долларов США)