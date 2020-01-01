Тренды YouTube: Еда в рекламе vs в реальной жизни и Что вообще такое красота

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ЕДА В РЕКЛАМЕ VS В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

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Блогер vanzai решил повторить еду из рекламы: фастфуд, бургер, кофе 3в1, чизкейк.

Для этого он купил эти продукты, а потом сделал их в домашних условиях. Что получилось красивее и вкуснее?

Почему это КРАСИВО? Что вообще такое красота?

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В этом выпуске блогеры из ТОПЛЕС поговорят о феномене красоты. Почему мы видим лица в вещах, как яркие фрукты повлияли на инстаграм, что такое маска красоты, в какой период цикла женщины выбирают не альфа-самцов, какие фракталы спрятаны за Эйфелевой башней и древнеафриканским поселением, почему это красиво, а это нет, и как выглядит идеальная абстрактная красота?

Напомним, днем ранее в тренды попали Шоу Маска 3 выпуск и Признание в извращении.