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Тренды YouTube: Шоу Маска 3 выпуск и Признание в извращении

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В тренде ТВ-шоу.

ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 3. СЕЗОН 1

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В субботу зрители канала «Украина» вышел новый выпуск масштабного шоу «МАСКА», украинскую адаптацию всемирно известного формата The Masked Singer. В нем выступили семь загадочных участников, с которыми украинцы познакомились в первом эфире проекта. Один из самых ярких - светило галактического масштаба, благородное и величественное Солнце, вокруг лица которого третью неделю не утихают споры в сети.

ЗІЗНАННЯ У ЗБОЧЕННІ. Стосується кожного. Ефір від 05.02.2021

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Андрей и Ольга из Одесской области поженились 7 лет назад, молодожены мечтали создать большую и крепкую семью, и до недавнего времени у них это хорошо получалось. Андрей родился в многодетной семье. Его мать - героиня и заслуженный учитель Украины - вырастила восьмерых детей. Именно она разоблачила двойную жизнь образцового сына, когда услышала от 6-летней внучки ужасные подробности ее отношений с родным отцом. Когда приехала полиция, Андрей даже не отрицал слова дочери и признался в растлении. Впрочем, прямо во время съемок, Андрей сделал еще одно шокирующее признание. Неконтролируемые последствия психического расстройства или попытка оправдать собственные извращения против детей, что стало причиной добровольного признания в преступлении?

Напомним, ранее в тренды попали Сигарев у Дудя и Динамо Киев - ЦСКА 1948 София.

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Теги: тренды YouTube, видео
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