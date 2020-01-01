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Как в TikTok: Instagram запустит вертикальные сторис

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Навигация уже привычных сторис изменится.
Instagram хочет позаимствовать фишку TikTok
Instagram хочет позаимствовать фишку TikTok
ubergizmo.com

Те, кто использует Instagram и просматривают истории (сторис), знают, что переход от одной истории к другой в основном заключается в нажатии влево или вправо от дисплея. TikTok, с другой стороны, использует другой метод навигации, при котором пользователи прокручивают вниз, чтобы перейти от одного видео TikTok к другому.

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Теперь кажется, что Instagram может быть заинтересован в заимствовании этой функции у TikTok. Об этом сообщил разработчик Алессандро Палуцци, который обнаружил, что Instagram тестирует новый способ просмотра историй пользователями, аналогичный TikTok. По словам Палуцци, эта функция еще не запущена и была обнаружена в коде Instagram.

Это говорит о том, что Instagram может в конечном итоге выпустить его в будущем обновлении или, по крайней мере, сделать его доступным в качестве теста.

Предположительно, идея этого изменения в Stories может заключаться в том, что Instagram надеется привлечь больше пользователей TikTok на свою платформу и надеется, что более знакомый стиль навигации сделает переключение менее раздражающим.

Напомним, ранее сообщалось, что в Instagram добавляют аналог TikTok.

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Теги: Instagram, TikTok
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