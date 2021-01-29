Ноутбук с сенсорным экраном: Как выбрать

Когда приходит время покупать новый ноутбук, следует учитывать множество различных факторов. Первое, на что вам нужно ответить перед тем, как выбрать ноутбук, - это то, ради чего вы собираетесь его брать.

Сенсорный экран был представлен миру еще в 1965 году, и с тех пор мы увидели множество улучшений. Как и любая технология, у нее есть свои плюсы и минусы.

Давайте рассмотрим функции сенсорного экрана на ноутбуках, чтобы понять его использование.

Типы сенсорных экранов

Есть разные типы экранов depositphotos.com

Прежде всего, есть два основных типа сенсорных экранов, используемых на ноутбуках.

Емкостный

Емкостный - это сенсорный дисплей, состоящий из одного слоя. Чтобы сенсорный экран работал, он должен контактировать с человеческим телом, которое действует как электрический заряд.

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Когда вы касаетесь емкостного сенсорного экрана, точка контакта переходит в поток электрической энергии.

Самым значительным преимуществом емкостного экрана является функция multi-touch, которая очень удобна.

Резистивный

С другой стороны, мы получили резистивный сенсорный экран, состоящий из двух слоев.

Панель полагается только на давление от прикосновения пользователя. Этот тип сенсорного экрана считается устаревшей технологией и редко встречается в ноутбуках.

Преимущества ноутбуков с сенсорным экраном

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Давайте рассмотрим преимущества каждого варианта, чтобы решить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Более быстрая навигация

Несомненно, сенсорные дисплеи предлагают гораздо лучшую навигацию, чем стандартный экран.

Пользователям не нужно перетаскивать мышь, чтобы выбрать функцию.

Весь процесс намного проще и предлагает больше функций.

Кроме того, если ваша клавиатура выйдет из строя, вы все равно сможете без проблем пользоваться ноутбуком.

Это очень полезно, если у вас есть интернет-бизнес с множеством многозадачности между приложениями и веб-сайтами.

Отлично подходит для пользовательских функций

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Художники и графические дизайнеры находятся в постоянном поиске нового экрана, способного передавать их идеи в цифровом виде на компьютер.

Если вы используете стандартный дисплей, управлять стрелкой намного сложнее, тогда как ноутбуки с сенсорным экраном можно использовать для более удобных действий.

Вы также можете записывать вещи, если у вас нет ручки и бумаги.

Качественные дисплеи

Большинство ноутбуков с сенсорным экраном поставляются с высококачественными дисплеями с лучшей точностью цветопередачи и яркостью по сравнению со стандартными.

Сенсорные экраны глянцевые, чтобы лучше реагировать на прикосновения.

Таким образом, вы можете легко прикоснуться к экрану, чтобы делать ставки на последние коэффициенты НФЛ , пока вы смотрите игры на другой вкладке.

Как мы упоминали ранее, у каждой технологии есть свои плюсы и минусы, и вам нужно выбрать ту, которая лучше всего подходит для вас.

Недостатки ноутбуков с сенсорным экраном

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Более дорогой

Поскольку в ноутбуках с сенсорным экраном больше технологий, они, как правило, дороже обычных.

У них есть экраны с более высоким разрешением, которые увеличивают ценность ноутбука.

Разряжает аккумулятор быстрее

У ноутбуков с сенсорным экраном есть еще один блок, который должен питаться от аккумулятора.

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Кроме того, ноутбуки с сенсорным экраном имеют другой набор задач обработки для аппаратного обеспечения компьютера просто из-за наличия сенсорной панели.

Это означает, что они разряжают аккумулятор быстрее, чем обычный ноутбук.

Проблемы с просмотром экрана при прямом свете

Как мы уже упоминали ранее, большинство дисплеев ноутбуков с сенсорным экраном имеют глянцевую поверхность, чтобы они лучше реагировали на прикосновения.

Однако единственная причина, по которой у ноутбуков матовые дисплеи, - это проблема с прямым светом.

Матовые дисплеи не перенаправляют свет, поэтому при попадании на ноутбук прямого света меньше компромиссов.

Кроме того, глянцевые экраны являются магнитом для пятен и отпечатков пальцев.

Сенсорный экран увеличивает вес ноутбука

Поскольку в вашем ноутбуке будет установлено дополнительное оборудование, вы должны ожидать, что ваш компьютер будет больше и тяжелее.

Какой лучше?

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Все сводится к личным предпочтениям.

Выбор между ноутбуками с сенсорным экраном и без сенсорного экрана полностью зависит от ваших потребностей.

Если вам нравятся дополнительные функции и индивидуальное использование, вам следует выбрать ноутбук с сенсорным экраном.

Вам следует учесть все недостатки, о которых мы говорили выше, и посмотреть, как они повлияют на ваше повседневное использование.

В наши дни технологии меняются очень быстро.

Это означает, что в будущем мы можем ожидать более инновационных функций от ноутбуков с сенсорным экраном.

Какие виды сенсорных ноутбуков есть?

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Бюджетные модели

Большинство недорогих машин, которые представляют собой простые ноутбуки (то есть модели, не имеющие шарниров типа 2-в-1 или режимов планшета), не будут иметь сенсорных экранов, но вы будете сталкиваться с редкими исключениями. В ноутбуках стоимостью менее 500 долларов сенсорный экран следует рассматривать как приятный сюрприз, а не как данность. Исключение: модели 2-в-1, подробнее о которых чуть позже.

Бизнес-решения

Здесь вы увидите самое разнообразное сочетание сенсорных и несенсорных моделей. В этой категории могут быть модели с сенсорным экраном и без сенсорного экрана в одном семействе ноутбуков.

Модели 2-в-1

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По своей природе все машины 2-в-1 будут иметь сенсорные экраны. Когда вы используете вращающийся на 360 градусов 2-в-1 в режиме палатки или планшета, у вас нет доступа к клавиатуре, поэтому сенсорный ввод необходим в этих режимах. Точно так же и в съемном 2-в-1: снимите клавиатуру, и все, что вам останется для ввода, - это ваши пальцы или стилус. Действительно, ключевым отличием здесь является то, поддерживает ли 2-в-1 дополнительный ввод стилусом, и если да, то будет ли стилус в комплекте или нужно дополнительно доплачивать. Яркий пример последнего: устройства Microsoft Surface, которые требуют 99 долларов за дополнительный стилус Surface Pen.

Игровые ноутбуки

Большинство игровых ноутбуков имеют 15- или 17-дюймовые экраны, и очень немногие предлагают сенсорный ввод. Геймеры на ПК не особо используют сенсорный ввод (компьютерные игры не написаны для его поддержки), а внедрение сенсорного экрана уменьшило бы то, что часто уже вызывает проблемы с батареей.

Гигантские экранные машины

Редко можно увидеть ноутбук с 17-дюймовым дисплеем, поддерживающим сенсорный ввод. Реализации сенсорных панелей такого размера дороги и просто нерентабельны. Кроме того, они не очень практичны: как мы уже говорили, многие ноутбуки с сенсорным экраном представляют собой 2-в-1, а 17-дюймовый планшет будет довольно громоздким.

Chromebooks

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Сенсорные экраны не были представлены в ранних моделях Chromebook, но мы видим их во все новых и новых. С появлением трансформируемых Chromebook 2-в-1 (большинство из них имеют конструкции, вращающиеся на 360 градусов, хотя некоторые имеют съемные дисплеи), сенсорный ввод становится все более распространенным в этом классе, особенно по мере того, как на этих машинах распространяется поддержка приложений Android. (Для получения дополнительной информации см. Наш выбор лучших Chromebook .)

Яблочные макбуки

Сожалеем, но ни один из современных настольных компьютеров Mac или ноутбуков MacBook не поддерживает ввод с сенсорного экрана, если не считать тонкую сенсорную полосу Touch Bar, расположенную перед клавиатурой на моделях MacBook Pro. (Сенсорная панель - это просто контекстная полоса ярлыков, которая адаптируется к текущей программе). Операционная система macOS не оптимизирована для сенсорного управления. В сфере Apple полностью сенсорные дисплеи остаются прерогативой iPhone и iPad.

Вам вообще нужен сенсорный экран?

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Вы можете подумать, что сенсорный экран - это хорошо. Но перед тем, как идти в магазин, вам стоит учесть несколько факторов.

Подумайте о том, как вы на самом деле работаете или играете изо дня в день, прежде чем настаивать на сенсорной панели. Если ваше основное занятие на ПК - это копаться в мелкячеистых таблицах, прикосновение пальца к сенсорному экрану может не обеспечить точности, необходимой для работы. С другой стороны, если вы тратите 80 процентов своего времени на прослушивание видео с YouTube, прикосновение может быть полезным.

Также учитывайте эргономические аспекты. Чтобы часто использовать сенсорную панель, вы будете переходить от клавиатуры к экрану, что может противоречить вашему рабочему процессу на раскладушке. Так что убедитесь, что такой способ соответствует вашему повседневному использованию. В качестве альтернативы, если вы часто будете нажимать на элементы управления воспроизведением музыки и фильмов на экране или яростно тыкать в эскизы YouTube, подумайте о 2-в-1, который вы можете поддерживать в режиме “палатки“, в котором нажатие экран имеет больше смысла и требует меньше усилий.

Напомним, ранее мы показали 10 самых необычных ноутбуков.