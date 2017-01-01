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HP выпустила деревянный ноутбук

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Корпус лаптопа частично сделан из дерева.
Envy Wood Series
Envy Wood Series
igromania.ru

На выставке Computex 2019 компания HP представила новые ноутбуки Envy Wood Series, которые отличаются использованием натурального дерева. Модели HP Envy 13, HP Envy x360 13, HP Envy x360 15 и HP Envy 17 получили вставку из натурального орехового дерева, белой или бледной берёзы.

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Отмечается, что разные породы дерева используются в зависимости от цвета корпуса, а уникальная текстура дерева делает каждый лэптоп неповторимым.

Технические характеристики включают в себя процессоры Intel Core и AMD Ryzen. За графику отвечают видеокарты Radeon Vega. Как ожидается, на рынок новинки выйдут осенью этого года. Тогда же рассекретят цены.

Envy Wood Series
Envy Wood Series
igromania.ru

Пока сложно сказать, кому могут потребоваться такие ноутбуки. Однако появление подобных решений говорит о том, что рынок PC нуждается в серьёзной реорганизации, поскольку уже не может удивить техническими решениями. Приходится «брать» дизайном и ностальгией.

Напомним, ранее сообщалось, что был выпущен самый роскошный в мире ноутбук.

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Теги: ноутбук, дерево, выставка
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