Virgin Hyperloop показал новый дизайн отсека для пассажиров

Вагоны для быстрого перемещения между городами выглядят вполне комфортно.

Хотя до технологии, необходимой для перемещения людей через вакуумные трубы со скоростью звука еще далеко, время от времени разработчики Hyperloop любят делиться своим видением того, как может выглядеть это будущее. Virgin Hyperloop выпустил новый промо-ролик, в котором подробно описывается воображаемый опыт пассажиров, а также обновленная версия транспортных контейнеров.

Дизайн вагонов Hyperloop Virgin Hyperloop

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В новом промо-видео компания предлагает взглянуть на посадку на футуристической станции Hyperloop, где пассажиры запрыгивают на одну из капсул компании и уносятся прочь через сельскую местность на высокой скорости.

Эта последняя версия пассажирской капсулы Virgin Hyperloop, где модуль включает в себя такие функции, как искусственный световой люк с имитацией естественного света и светодиодные уведомления для обновлений о ходе и скорости путешествия.

Дизайн вагонов Hyperloop Virgin Hyperloop

Капсулы рассчитаны на размещение до 28 пассажиров и позволяют лететь прямо к месту назначения без остановок. Компания заявляет, что, хотя цены на билеты будут варьироваться в зависимости от маршрута, она ожидает, что стоимость будет доступной и больше похожа на стоимость поезда, а не самолета.

Дизайн вагонов Hyperloop Virgin Hyperloop

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"Это просто. Если это будет недоступно, люди не будут им пользоваться", - сказал Джей Уолдер, генеральный директор Virgin Hyperloop. "Ежедневный высокоскоростной транспорт для большинства людей в настоящее время невозможен, но мы хотим изменить это представление. Представьте, что вы можете перемещаться между городами, которые в настоящее время разделены на несколько часов, за считанные минуты - и открываются бесконечные возможности".

Напомним, ранее сообщалось, что гиперлуп от Virgin испытали с пассажирами.