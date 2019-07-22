Hyperloop разогнали до рекордной скорости

Скорость капсулы составила 463 км/ч.

В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году). Теперь же конкурсанты сумели улучшить время, разогнав капсулу до 463 км/ч.

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В рамках Hyperloop Pod команды студентов-инженеров пробуют разогнать прототипы капсул Hyperloop в тестовой трубе. (Сам же концепт Hyperloop был предложен Илоном Маском в 2013 году; концепт предполагает транспортную систему, в которой капсулы будут двигаться по специальным трубам со скоростью около 1 200 км/ч.) В этом году, как отмечается, в конкурсе приняли участие 42 команды.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск определился с датой открытия Hyperloop.