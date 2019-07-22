Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Hyperloop разогнали до рекордной скорости

Комментариев: 1
Скорость капсулы составила 463 км/ч.
Команда, установившая рекорд
Команда, установившая рекорд
TUM

В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году). Теперь же конкурсанты сумели улучшить время, разогнав капсулу до 463 км/ч.

Читай также: Hyperloop One разогнала свой поезд до 310 километров в час

В рамках Hyperloop Pod команды студентов-инженеров пробуют разогнать прототипы капсул Hyperloop в тестовой трубе. (Сам же концепт Hyperloop был предложен Илоном Маском в 2013 году; концепт предполагает транспортную систему, в которой капсулы будут двигаться по специальным трубам со скоростью около 1 200 км/ч.) В этом году, как отмечается, в конкурсе приняли участие 42 команды.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск определился с датой открытия Hyperloop.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Hyperloop, капсула
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Котофунтик    22.07.2019, 12:07
Оценка:  0
Котофунтик
И кто такие перегрузки выдержит?
korvin_ral    22.07.2019, 12:26
Оценка:  0
korvin_ral
В самолете ты ощущаешь скорость 900 км/час ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь