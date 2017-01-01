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Илон Маск определился с датой открытия Hyperloop

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Скоростной туннель запустят 10 декабря.
Hyperloop запустят в декабре
Hyperloop запустят в декабре
hyperloop-one.com

Американский бизнесмен Илон Маск зря времени не теряет, стараясь как можно скорее воплотить в жизнь свои проекты. На 10 декабря этого года он запланировал открытие первого тестового туннеля Hyperloop. В нем планируется достичь скорости в 155 миль в час (около 250 км/ч), что выше показателей, которых добились в мае 2018 года в рамках запуска тестовой тележки.

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По словам американца, после проведения испытаний желающие смогут прокатиться по "туннелям Маска". Непонятно, правда, в каком именно виде будут проходить заезды.

Илон Маск намерен объединить сетью подземных тоннелей крупные города. Вагонетки по ним будут перемещаться со скоростью до 500 км/ч, тогда как городские и пригородные поезда The Boring Company будут ездить на скорости до 240 км/ч.

Напомним, ранее Илон Маск показал пассажирский Hyperloop.

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Теги: Hyperloop, Илон Маск
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