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Тренды YouTube: Тема Паучек - Гуцулка Ксеня и Дисс на веганскую еду

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В тренде - ТВ-шоу и обзор веганской еды.

Тёма Паучек — “Гуцулка Ксеня“ — выбор вслепую — Голос страны 11

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Голос Страны 11 – эпохальный шоу-проект, стартовавший 24 января 2011 года на телеканале 1+1. На этапе слепых прослушиваний лучшие таланты страны поборются между собой за право стать частью команды крутейших судей: Тина Кароль, Monatik, DOROFEEVA, Олег Винник. Яркие эмоции, множество неожиданных решений и непревзойдённые вокальные баталии – то, за что мы все любим Голос Країни.

ДИСС НА ВЕГАНСКУЮ ЕДУ

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На канале Алены Венум появился обзор самой странной веганской еды и сладостей. И этим все она решила покормить своего мужа. 

Что реально оказалось вкусно, а что даже пахнет не очень - смотри в видео.

Напомним, ранее в тренды попали Конор МакГрегор - Дастин Порье и Прочь царя.

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Теги: видео, тренды YouTube
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