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Тренды YouTube: Конор МакГрегор - Дастин Порье и Прочь царя

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В тренде - спорт и политика.

ОБЗОР БОЯ: Конор МакГрегор - Дастин Порье 

В воскресенье, 24 января, в Абу-Даби прошел турнир UFC 257, главным событием которого стал бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

«Долой - царя» и «Навальному - свободу»: как проходили акции в поддержку оппозиционера в России

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Во многих городах России прошли акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. Люди скандируя «Путин - вор», «долой царя», «Навальному - свободу» вышли на улицы. Протесты сопровождались задержаниями. Кроме участников акций, полиция превентивно задерживала оппозиционных активистов и сотрудников региональных штабов сторонников Навального,

Напомним, ранее в тренды попали Леся Никитюк у Гордона и Мама Милохиных.

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Теги: видео, тренды YouTube
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