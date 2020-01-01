Тренды YouTube: Конор МакГрегор - Дастин Порье и Прочь царя

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ОБЗОР БОЯ: Конор МакГрегор - Дастин Порье

В воскресенье, 24 января, в Абу-Даби прошел турнир UFC 257, главным событием которого стал бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

«Долой - царя» и «Навальному - свободу»: как проходили акции в поддержку оппозиционера в России

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Во многих городах России прошли акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. Люди скандируя «Путин - вор», «долой царя», «Навальному - свободу» вышли на улицы. Протесты сопровождались задержаниями. Кроме участников акций, полиция превентивно задерживала оппозиционных активистов и сотрудников региональных штабов сторонников Навального,

Напомним, ранее в тренды попали Леся Никитюк у Гордона и Мама Милохиных.