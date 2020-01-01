Тренды YouTube: История самой большой взятки и Обращение Навального
«Не бойтесь, выходите на улицы»: обращение Навального
Российский оппозиционер Алексей Навальный записал обращение ко всем.
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"Если вы смотрите это видео, значит, у меня все-таки получилось что-то записать на этом самом поразительном "суде" из всех, что я видел. А видел я многое.
Я вот что хочу сказать: если нам и есть, что бояться, то только двух вещей:
1. Своего собственного страха.
2. Того, что вся наша жизнь пройдет под властью тех воров и мерзавцев, что захватили нашу страну. Они лишают нас возможностей настоящего, они крадут наше будущее. И эти потери невосполнимы.
До тех пор, пока каждый из вас не начнет действовать, ничего нам не поможет и никто нас не спасет. Все, что нужно для торжества зла, — это бездействие добрых людей. Не бездействуйте", - написал Навальный.
Дворец для Путина. История самой большой взятки
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Также Навальный опубликовал новое расследование, которое записал до своего возвращения в Россию.
"Сегодня вы увидите то, что считается невозможным увидеть вблизи. Вместе с нами зайдете туда, куда никого не пускают. Мы попадем в гости к Путину. Своими глазами убедимся в том, что этот человек в своей тяге к роскоши, к богатству спятил совершенно. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как в течение последних 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец", - говорится в описании к видео.
Напомним, ранее в тренды попали Маска - Выпуск 1 и Динамо Киев - Легия Варшава.
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