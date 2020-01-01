Умные часы могут обнаружить Covid-19 за неделю до симптомов

Часы определяют изменение в биении сердца.

Apple Watch - это множество гаджетов в одном, и Apple позаботилась о том, чтобы носимые устройства не отставали ни в одной категории. Однако Apple Watch в значительной степени ориентированы на функции, связанные со здоровьем и фитнесом. Теперь, новые исследования системы здравоохранения Mount Sinai в Нью-Йорке и Стэнфордского университета в Калифорнии показали, что Apple Watch и другие умные часы, такие как Fitbit, могут заранее прогнозировать положительный результат на Covid-19.

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Apple Watch могут обнаружить Covid-19 за неделю до того, как симптомы начнут проявляться, согласно исследователям. Носимое устройство Apple способно обнаруживать незначительные изменения в сердцебиении, которые потенциально могут привести к COVID-19. Согласно исследованиям, его можно обнаружить уже через семь дней.

Apple Watch измеряют вариабельность сердечного ритма, измеряя интервал между каждым биением сердца. Однако на тот же показатель влияет и воспаление в организме человека. Отныне чтение воспаления и Covid может быть одинаковым. Пользователи с Covid могли видеть снижение вариабельности сердечного ритма, что предполагает наличие незначительных отклонений между сердечными сокращениями.

"Мы уже знали, что маркеры вариабельности сердечного ритма меняются по мере развития воспаления в организме, а Covid является невероятно воспалительным явлением", - сказал Хиртен CBS MoneyWatch. "Это позволяет нам предсказать, что люди инфицированы, еще до того, как они узнают об этом".

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Исследование было проведено на основе отслеживания 300 медицинских работников, которые носили Apple Watch в период с 29 апреля по 29 сентября. Стэнфордский университет в Калифорнии также провел исследование, в котором участники носили разные умные часы, в том числе Apple Watch, Fitbit и Garmin. Исследование показало, что у 81 процента участников частота сердечных сокращений повысилась более или менее за девять с половиной дней до появления симптомов. В дополнение к этому, почти две трети случаев были выявлены в период от четырех до семи дней до того, как начали проявляться симптомы Covid-19. В этом исследовании приняли участие более 5000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект будет искать больных COVID-19 по телефону.