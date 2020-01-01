От Apple и Google требуют удалить Telegram

На компании подают в суд.

В воскресенье Вашингтонская некоммерческая организация подала иск в федеральный суд на Apple с требованием удалить Telegram из своего магазина приложений за неспособность пресечь жестокие экстремистские разговоры после нападения на США 6 января.

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По словам исследователей, иск представляет собой тактику давления с целью заставить Apple действовать против Telegram, как это уже было сделано против Parler, сайта соцсети, который, по мнению исследователей, разразился призывами к насилию и восстанию перед осадой Капитолия. Apple и Google удалили Parler из своих магазинов приложений из-за его слабой политики модерации, а Amazon Web Services также прекратил поддержку, отключив Parler на прошлой неделе по тем же причинам. Telegram предлагает как закрытые, частные чаты, так и общедоступные группы, к которым может присоединиться любой пользователь приложения.

Иск подали Коалиция за более безопасную сеть Интернет, внепартийная группа, которая выступает за технологии и политику по удалению экстремистского контента из социальных сетей, и президент коалиции Марк Гинзберг, бывший посол США в Марокко. Они жаловались на роль Telegram в размещении превосходства белой расы, и что такое содержание нарушает условия от Apple обслуживания для своего магазина приложений.

По словам юриста коалиции Кейта Альтмана, аналогичный иск планируется и против Google.

"Telegram выделяется сам по себе как распространитель [ненавистнических высказываний] даже по сравнению с Parler", - сказал Гинзберг в интервью.

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Гинзберг, который является евреем, утверждает в иске, что антисемитский контент Telegram подвергает его опасности и что его владение iPhone дает ему право подать в суд на Apple, требуя от компании соблюдения условий обслуживания, запрещающих разжигание ненависти и подстрекательство к насилию в приложениях, размещенных в App Store.

В иске, поданном в Окружной суд США по Северной Калифорнии, говорится о причинении эмоционального стресса по небрежности и о нарушении бизнес-кодекса Калифорнии, а также о неуказанном возмещении ущерба и судебном запрете, обязывающем Apple удалить Telegram из своего магазина приложений.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple начала блокировать Telegram по всему миру.