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Кардиолог обвинил Apple в краже его изобретения

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Врач имеет патент на изобретение для мониторинга сердцебиения, которое используется в Apple Watch.
Патент врача используется в часах Apple
Патент врача используется в часах Apple
bloomberg.com

Кардиолог из Нью-Йоркского университета утверждает, что компания Apple использует его запатентованное изобретение для мониторинга сердцебиения и хочет получить компенсацию.

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Доктор Джозеф Визель, который преподает в Медицинской школе Нью-Йоркского университета, подал иск в пятницу против технологического гиганта в федеральный суд в Бруклине. Визель утверждает, что Apple Watch нарушает его патент на метод обнаружения нерегулярного сердцебиения.

Apple продвигает функцию в часах, которая может измерять частоту сердечных сокращений пользователя и может предоставлять уведомления о нерегулярном пульсе. Сегмент Apple Watch является самой быстрорастущей категорией компании и принес более 24 миллиардов долларов продаж в финансовом году, который закончился в сентябре.

Визель сказал, что его изобретение охватило "новаторские этапы" в выявлении мерцательной аритмии путем мониторинга "нерегулярных ритмов пульса из последовательности временных интервалов". Он сказал, что впервые связался с Apple в сентябре 2017 года, предоставив калифорнийской компании из Купертино подробную информацию о патенте,

Apple "отказалась добросовестно вести переговоры, чтобы избежать этого судебного иска", утверждает Визель в иске. Он хочет, чтобы суд обязал Apple выплатить ему гонорары и, за исключением этого, запретить компании использовать его изобретение без разрешения.

Напомним, ранее сообщалось, что китайские литераторы обвинили Apple в пиратстве.

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Теги: Apple, суд, патент
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