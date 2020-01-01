Apple забанит Epic Games за Fortnite

Яблочному гиганту не нравится, что игроки будут платить только Epic Games.

Apple отреагировала на последнее заявление Epic Games в продолжающемся споре между двумя компаниями. Epic заявила, что Apple угрожает отозвать свой доступ к инструментам разработчика iOS и Mac, удалив их из программы Apple Developer Program, если только она не отключит вариант обработки платежей, нарушающий правила компании.

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"Мы очень хотим, чтобы компания оставалась частью программы Apple Developer Program и ее приложения в магазине", - говорится в заявлении Apple. "Проблема, которую Epic создала для себя, может быть легко решена, если они отправят обновление своего приложения, которое отменяет его в соответствии с согласованными руководящими принципами, которые применяются ко всем разработчикам".

Неожиданное обновление Fortnite от Epic было разработано, чтобы обойти правила магазинов приложений, которые требуют, чтобы разработчики использовали платежные системы владельцев платформ для покупок в приложениях цифровых товаров, таких как V-bucks, что дает Apple и Google 30-процентную прибыль. Правила применяются только к цифровым товарам, поэтому вы можете купить гамбургер в UberEats или физическую книгу в приложении Amazon с Uber и Amazon, обрабатывающими платежи, но вы не можете сделать то же самое с электронной книгой Kindle или скином Fortnite, который заставляет вашего персонажа одеваться как бургер.

Apple и Google удалили Fortnite из App Store и Play Store в ответ на нарушение Epic, а Epic ответила подготовленными судебными исками, предъявив иск двум компаниям за антиконкурентные действия. Epic также подала предварительный судебный запрет с просьбой не дать Apple исключить ее из программы для разработчиков; в противном случае Apple заявляет, что Epic должна внести изменения до 28 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Fortnite удалили из Google Play Store за нарушения правил.