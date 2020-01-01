Fortnite удалили из Google Play Store за нарушения правил

Ранее игру удалили и из Apple App Store.

После удаления из Apple App Store Fortnite также был удален из Google Play Store для Android. Ранее Epic Games выпустила обновление для версий игры для iPhone и Android, которое позволило пользователям платить Epic напрямую за покупки в приложении вместо использования официально санкционированной системы для обеих платформ.

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За этим последовали санкции: Apple удалила Fortnite из App Store, затем Epic подала в суд на Apple, и, наконец, появилось внутриигровое видео, пародирующее собственную рекламу Apple 1984 года, позиционирующую Apple как монополиста.

Теперь это коснулось и Google. Как и в случае с Apple, Google требует, чтобы игры использовали систему Google Play для покупок в приложениях. Хотя правила Play Store несколько более мягкие, чем правила Apple, когда дело касается покупок в приложениях, Google действительно диктует условия играм. "Разработчики, предлагающие продукты в рамках игры, загруженной в Google Play, или предоставляющие доступ к игровому контенту, должны использовать Google Play In-app Billing в качестве метода оплаты". Система Google требует 30% себе, как и Apple.

Сегодняшнее обновление Epic противоречит этому правилу, и хотя Google потребовалось больше времени, чтобы принять решение о запрете Fortnite, чем Apple, обе компании пришли к такому же выводу.

Представитель Google подчеркнул, что Android - это открытая экосистема, допускающая наличие нескольких магазинов, и что правила Google Play должны одинаково применяться ко всем разработчикам. По словам представителя компании, у нее нет проблем с существующими другими магазинами или с тем, что Epic распространяет в них свою игру.

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Однако вы все равно можете установить Fortnite на Android. Сама Epic направляет посетителей на свой веб-сайт, где они могут загрузить Fortnite через приложение Epic Games или через магазин Samsung Galaxy Store на устройствах Samsung. Это отличается от iPhone и iPad, где теперь невозможно установить игру, если вы еще этого не сделали.

У Epic большая история споров с Google из-за этого правила Play Store. В августе 2018 года Epic удалила Fortnite из Google Play Store и начала напрямую распространять его. Это возможно только потому, что Android разрешает установку из сторонних источников, хотя это делает этот процесс немного опасным из-за предупреждений безопасности, которые появляются, когда вы это делаете.

Восемнадцать месяцев спустя Epic сдалась и вернула Fortnite в Google Play Store, хотя и не без очень гневной риторики по этому поводу.

Такое популярное приложение, как Fortnite, устанавливаемое с помощью других средств, в частности из других магазинов, может снизить центральную роль магазина Google Play на Android и, возможно, усилить фрагментацию. Уже есть конкурирующие магазины - например, Samsung активно продвигает собственный магазин на своих устройствах Android. Но в целом Google Play Store был основным источником программного обеспечения для большинства людей.

Epic уже активно поощряет пользователей использовать версию из магазина Samsung, говоря пользователям, что они могут получить скидку.

Если Epic сможет заставить пользователей привыкнуть к использованию других магазинов, это может означать, что пользователи захотят использовать другие магазины для установки других приложений.

Напомним, ранее сообщалось, что мальчик с рюкзаком подал иск на игру Fortnite за танец.