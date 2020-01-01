Новые правила WhatsApp вызвали массовый исход пользователей

Ввод новых правил отсрочили, но уже поздно.

На прошлой неделе WhatsApp обновил свою политику конфиденциальности, при этом платформа отметила, что будет требовать обмена пользовательскими данными с Facebook. Этот шаг привел к массовому исходу пользователей, которые устремились к Signal и Telegram.

Читай также: Facebook будет использовать Messenger для борьбы с коронавирусом

Signal сейчас не работает из-за притока пользователей, которые переходят с WhatsApp, а Telegram сообщил, что за последнюю неделю он привлек 25 миллионов новых пользователей.

Чтобы еще больше ограничить ущерб, WhatsApp откладывает применение новой политики конфиденциальности. Политика должна была вступить в силу 8 февраля, и теперь WhatsApp заявила, что дата перенесена на 15 мая .

За это время WhatsApp заявляет, что "устранит дезинформацию" о том, как конфиденциальность и безопасность работают на его платформе, чтобы пользователи лучше понимали данные, которые будут переданы Facebook:

"Сейчас мы переносим дату, когда людям будет предложено просмотреть и принять условия. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать гораздо больше, чтобы устранить дезинформацию о том, как конфиденциальность и безопасность работают в WhatsApp. Затем мы постепенно перейдем к людям, чтобы пересмотреть политику в удобном для них темпе, прежде чем 15 мая появятся новые возможности для бизнеса".

Читай также: WhatsApp отчитался о рекордном количестве пользователей

Многие проблемы, с которыми столкнулся WhatsApp, были созданы им самими. Платформа мало что могла прояснить в отношении политики обмена данными с Facebook, и только до тех пор, пока не возникла полномасштабная реакция пользователей, WhatsApp действительно отреагировал и сообщил, какая информация будет передана. WhatsApp заявляет, что не будет делиться вашими контактами с Facebook и не может получить доступ к данным о вашем местоположении.

Многие пользователи впервые узнали об ассоциации WhatsApp с Facebook из-за изменения политики. Таким образом, даже если WhatsApp не собирается делиться пользовательскими данными с Facebook, это заставило многих пользователей усомниться в их доверии к платформе, и восстановление этого доверия будет долгим. В то время, когда Facebook пытается монетизировать WhatsApp, внедряя бизнес-ориентированные функции - что и было целью новой политики - вместо этого он спровоцировал массовый уход.

Напомним, ранее сообщалось, что WhatsApp отключат на некоторых смартфонах.