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ASUS представляет новые модели ZenBook с двумя экранами

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Модели ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) и ZenBook Duo 14 (UX482) удостоены наград CES 2021 Innovation Award.
ZenBook Pro Duo с двумя экранами
ZenBook Pro Duo с двумя экранами
asus

Компания ASUS представляет новейшие ноутбуки серии ZenBook во главе с 15,6-дюймовым ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) и 14-дюймовым ZenBook Duo 14 (UX482), которые получили престижные награды CES  Innovation Award 2021 года. В этих новых моделях в качестве второго дисплея используется ASUS ScreenPad Plus – занимающий всю ширину корпуса сенсорный дисплей с механизмом автоматического наклона для улучшения удобства чтения и повышения эффективности охлаждения. Он взаимодействует с основным дисплеем при работе со множеством одновременно запущенных приложений и предоставляет пользователям новые возможности для реализации творческих идей.

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ZenBook Pro Duo 15 OLED может похвастать флагманской производительностью благодаря процессору Intel Core i9 10-го поколения и мобильной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070. Он совместим с программной платформой NVIDIA Studio для ускорения приложений, используемых при работе с графикой и видео.

Модель ZenBook Duo 14 предлагает многие из функций и возможностей ZenBook Pro Duo 15 OLED, но в более компактном форм-факторе с 12,6-дюймовым вспомогательным дисплеем ScreenPad Plus. Легкий и тонкий ZenBook Duo 14 имеет толщину всего 16,9 мм. Этот сертифицированный в рамках платформы Evo ноутбук работает на базе процессоров Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris® Xe и обладает отличной автономностью – до 17 часов без подзарядки.

В рамках презентации был также показан еще один ноутбук с OLED-экраном – новый ультрапортативный 13,3-дюймовый ZenBook 13 OLED (UX/UM325), а также мощные модели ZenBook: 15,6-дюймовый ноутбук-трансформер ZenBook Flip 15 (UX564) и сверхтонкий и мощный 14-дюймовый ZenBook 14 (UM425), оснащенные процессорами Intel и AMD нового поколения.

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)

 

Процессор

Intel® Core i7-10870H

Intel® Core i9-10980HK

Дисплей

Основной дисплей:

15,6-дюймовый сенсорный OLED-дисплей со светодиодной подсветкой формата UHD (3840 x 2160)

Экран занимает 93% площади крышки

Сертификация PANTONE® Validated ,100% DCI-P3

Поддержка стилуса с 4096 уровнями нажатия


 

ScreenPad Plus: 14,09-дюймовый сенсорный дисплей формата UHD

Широкие углы обзора – 178˚

Операционная система

Windows 10 Home

Windows 10 Pro

Видеокарта

Intel® UHD Graphics, мобильная видеокарта NVIDIA® GeForce RTX3070,

8 ГБ видеопамяти GDDR6

Память

До 32 ГБ 2933 МГц, DDR4

Накопители

SSD до 1 ТБ (M.2, NVMe, PCIe® 3.0)

Беспроводные интерфейсы

Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth® 5.0

Камера

Камера с инфракрасным датчиком, поддержка аутентификации по распознаванию лица с функцией Windows Hello

Интерфейсы

2 x Thunderbolt 3 USB-C® (до 40 Гбит/с)

1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (до 10 Гбит/с)

1 x HDMI 2.1

1 x комбинированный аудиоразъем

Звук

Интеллектуальный усилитель для повышенной громкости

Массив микрофонов и поддержка распознавания голоса средствами Cortana и Alexa

Аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon

Аккумулятор

92 Вт·ч, 8 элементов, литий-полимерный

Блок питания

Выход: 20 В пост. тока, 240 Вт. Вход: 100–240 В, перем. тока, 50/60 Гц

Размеры

359 x 249 x 21,5 мм

Масса

2,4 кг


 

ASUS ZenBook Duo 14 (UX482)

 

Процессор

Intel® Core i7-1165G7

Intel® Core i5-1135G7

Дисплей

Основной дисплей: 14-дюймовый сенсорный дисплей со светодиодной подсветкой формата Full HD (1920 x 1080), 60 Гц, соотношение сторон 16:9

Экран занимает 93% площади крышки

Сертификация PANTONE® Validated ,100% sRGB

Антибликовое покрытие

Класс IPS: широкие углы обзора

Поддержка стилуса с 4096 уровнями нажатия


 

ScreenPad Plus: 12,6-дюймовый сенсорный дисплей формата Full HD

Широкие углы обзора – 178˚

Операционная система

Windows 10 Home

Windows 10 Pro

Видеокарта

NVIDIA® GeForce® MX450, 2 ГБ видеопамяти GDDR6

Интегрированная Intel® Iris Xe

Память

До 32 ГБ, LPDDR4x 4266 МГц

Накопители

SSD до 1 ТБ (M.2, NVMe, PCIe® 3.0)

 

Беспроводные интерфейсы

Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth® 5.0

Камера

Камера с инфракрасным датчиком, поддержка аутентификации по распознаванию лица с функцией Windows Hello

Интерфейсы

2 x Thunderbolt 4 USB-C® (до 40 Гбит/с)

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (до 5 Гбит/с)

1 x HDMI

1 x комбинированный аудиоразъем

1 x кард-ридер MicroSD

1 x вход питания

Звук

Интеллектуальный усилитель для повышенной громкости

Массив микрофонов и поддержка распознавания голоса средствами Cortana и Alexa

Аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon

Аккумулятор

70 Вт·ч, 4 элементов, литий-полимерный

Блок питания

Выход: 20 В пост. тока, 65 Вт. Вход: 100–240 В, перем. тока, 50/60 Гц

Размеры

324 x 222 x 16,9 мм

Масса

1,6 кг

Напомним, ранее сообщалось, что ASUS выпустила игровые ноутбуки с самым быстрым в мире дисплеем.

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Теги: ZenBook, ASUS
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