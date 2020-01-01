ASUS представляет новые модели ZenBook с двумя экранами
Компания ASUS представляет новейшие ноутбуки серии ZenBook во главе с 15,6-дюймовым ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) и 14-дюймовым ZenBook Duo 14 (UX482), которые получили престижные награды CES Innovation Award 2021 года. В этих новых моделях в качестве второго дисплея используется ASUS ScreenPad Plus – занимающий всю ширину корпуса сенсорный дисплей с механизмом автоматического наклона для улучшения удобства чтения и повышения эффективности охлаждения. Он взаимодействует с основным дисплеем при работе со множеством одновременно запущенных приложений и предоставляет пользователям новые возможности для реализации творческих идей.
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ZenBook Pro Duo 15 OLED может похвастать флагманской производительностью благодаря процессору Intel Core i9 10-го поколения и мобильной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070. Он совместим с программной платформой NVIDIA Studio для ускорения приложений, используемых при работе с графикой и видео.
Модель ZenBook Duo 14 предлагает многие из функций и возможностей ZenBook Pro Duo 15 OLED, но в более компактном форм-факторе с 12,6-дюймовым вспомогательным дисплеем ScreenPad Plus. Легкий и тонкий ZenBook Duo 14 имеет толщину всего 16,9 мм. Этот сертифицированный в рамках платформы Evo ноутбук работает на базе процессоров Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris® Xe и обладает отличной автономностью – до 17 часов без подзарядки.
В рамках презентации был также показан еще один ноутбук с OLED-экраном – новый ультрапортативный 13,3-дюймовый ZenBook 13 OLED (UX/UM325), а также мощные модели ZenBook: 15,6-дюймовый ноутбук-трансформер ZenBook Flip 15 (UX564) и сверхтонкий и мощный 14-дюймовый ZenBook 14 (UM425), оснащенные процессорами Intel и AMD нового поколения.
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)
Процессор
Intel® Core™ i7-10870H
Intel® Core™ i9-10980HK
Дисплей
Основной дисплей:
15,6-дюймовый сенсорный OLED-дисплей со светодиодной подсветкой формата UHD (3840 x 2160)
Экран занимает 93% площади крышки
Сертификация PANTONE® Validated ,100% DCI-P3
Поддержка стилуса с 4096 уровнями нажатия
ScreenPad™ Plus: 14,09-дюймовый сенсорный дисплей формата UHD
Широкие углы обзора – 178˚
Операционная система
Windows 10 Home
Windows 10 Pro
Видеокарта
Intel® UHD Graphics, мобильная видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™3070,
8 ГБ видеопамяти GDDR6
Память
До 32 ГБ 2933 МГц, DDR4
Накопители
SSD до 1 ТБ (M.2, NVMe™, PCIe® 3.0)
Беспроводные интерфейсы
Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth® 5.0
Камера
Камера с инфракрасным датчиком, поддержка аутентификации по распознаванию лица с функцией Windows Hello
Интерфейсы
2 x Thunderbolt™ 3 USB-C® (до 40 Гбит/с)
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (до 10 Гбит/с)
1 x HDMI 2.1
1 x комбинированный аудиоразъем
Звук
Интеллектуальный усилитель для повышенной громкости
Массив микрофонов и поддержка распознавания голоса средствами Cortana и Alexa
Аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon
Аккумулятор
92 Вт·ч, 8 элементов, литий-полимерный
Блок питания
Выход: 20 В пост. тока, 240 Вт. Вход: 100–240 В, перем. тока, 50/60 Гц
Размеры
359 x 249 x 21,5 мм
Масса
2,4 кг
ASUS ZenBook Duo 14 (UX482)
Процессор
Intel® Core™ i7-1165G7
Intel® Core™ i5-1135G7
Дисплей
Основной дисплей: 14-дюймовый сенсорный дисплей со светодиодной подсветкой формата Full HD (1920 x 1080), 60 Гц, соотношение сторон 16:9
Экран занимает 93% площади крышки
Сертификация PANTONE® Validated ,100% sRGB
Антибликовое покрытие
Класс IPS: широкие углы обзора
Поддержка стилуса с 4096 уровнями нажатия
ScreenPad™ Plus: 12,6-дюймовый сенсорный дисплей формата Full HD
Широкие углы обзора – 178˚
Операционная система
Windows 10 Home
Windows 10 Pro
Видеокарта
NVIDIA® GeForce® MX450, 2 ГБ видеопамяти GDDR6
Интегрированная Intel® Iris Xe
Память
До 32 ГБ, LPDDR4x 4266 МГц
Накопители
SSD до 1 ТБ (M.2, NVMe™, PCIe® 3.0)
Беспроводные интерфейсы
Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth® 5.0
Камера
Камера с инфракрасным датчиком, поддержка аутентификации по распознаванию лица с функцией Windows Hello
Интерфейсы
2 x Thunderbolt™ 4 USB-C® (до 40 Гбит/с)
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (до 5 Гбит/с)
1 x HDMI
1 x комбинированный аудиоразъем
1 x кард-ридер MicroSD
1 x вход питания
Звук
Интеллектуальный усилитель для повышенной громкости
Массив микрофонов и поддержка распознавания голоса средствами Cortana и Alexa
Аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon
Аккумулятор
70 Вт·ч, 4 элементов, литий-полимерный
Блок питания
Выход: 20 В пост. тока, 65 Вт. Вход: 100–240 В, перем. тока, 50/60 Гц
Размеры
324 x 222 x 16,9 мм
Масса
1,6 кг
Напомним, ранее сообщалось, что ASUS выпустила игровые ноутбуки с самым быстрым в мире дисплеем.
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