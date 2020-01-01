ASUS представляет новые модели ZenBook с двумя экранами

Модели ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) и ZenBook Duo 14 (UX482) удостоены наград CES 2021 Innovation Award.

Компания ASUS представляет новейшие ноутбуки серии ZenBook во главе с 15,6-дюймовым ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) и 14-дюймовым ZenBook Duo 14 (UX482), которые получили престижные награды CES Innovation Award 2021 года. В этих новых моделях в качестве второго дисплея используется ASUS ScreenPad Plus – занимающий всю ширину корпуса сенсорный дисплей с механизмом автоматического наклона для улучшения удобства чтения и повышения эффективности охлаждения. Он взаимодействует с основным дисплеем при работе со множеством одновременно запущенных приложений и предоставляет пользователям новые возможности для реализации творческих идей.

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ZenBook Pro Duo 15 OLED может похвастать флагманской производительностью благодаря процессору Intel Core i9 10-го поколения и мобильной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070. Он совместим с программной платформой NVIDIA Studio для ускорения приложений, используемых при работе с графикой и видео.

Модель ZenBook Duo 14 предлагает многие из функций и возможностей ZenBook Pro Duo 15 OLED, но в более компактном форм-факторе с 12,6-дюймовым вспомогательным дисплеем ScreenPad Plus. Легкий и тонкий ZenBook Duo 14 имеет толщину всего 16,9 мм. Этот сертифицированный в рамках платформы Evo ноутбук работает на базе процессоров Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris® Xe и обладает отличной автономностью – до 17 часов без подзарядки.

В рамках презентации был также показан еще один ноутбук с OLED-экраном – новый ультрапортативный 13,3-дюймовый ZenBook 13 OLED (UX/UM325), а также мощные модели ZenBook: 15,6-дюймовый ноутбук-трансформер ZenBook Flip 15 (UX564) и сверхтонкий и мощный 14-дюймовый ZenBook 14 (UM425), оснащенные процессорами Intel и AMD нового поколения.

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) Процессор Intel® Core™ i7-10870H Intel® Core™ i9-10980HK Дисплей Основной дисплей: 15,6-дюймовый сенсорный OLED-дисплей со светодиодной подсветкой формата UHD (3840 x 2160) Экран занимает 93% площади крышки Сертификация PANTONE® Validated ,100% DCI-P3 Поддержка стилуса с 4096 уровнями нажатия

ScreenPad™ Plus: 14,09-дюймовый сенсорный дисплей формата UHD Широкие углы обзора – 178˚ Операционная система Windows 10 Home Windows 10 Pro Видеокарта Intel® UHD Graphics, мобильная видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™3070, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 Память До 32 ГБ 2933 МГц, DDR4 Накопители SSD до 1 ТБ (M.2, NVMe™, PCIe® 3.0) Беспроводные интерфейсы Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth® 5.0 Камера Камера с инфракрасным датчиком, поддержка аутентификации по распознаванию лица с функцией Windows Hello Интерфейсы 2 x Thunderbolt™ 3 USB-C® (до 40 Гбит/с) 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (до 10 Гбит/с) 1 x HDMI 2.1 1 x комбинированный аудиоразъем Звук Интеллектуальный усилитель для повышенной громкости Массив микрофонов и поддержка распознавания голоса средствами Cortana и Alexa Аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon Аккумулятор 92 Вт·ч, 8 элементов, литий-полимерный Блок питания Выход: 20 В пост. тока, 240 Вт. Вход: 100–240 В, перем. тока, 50/60 Гц Размеры 359 x 249 x 21,5 мм Масса 2,4 кг





ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) Процессор Intel® Core™ i7-1165G7 Intel® Core™ i5-1135G7 Дисплей Основной дисплей: 14-дюймовый сенсорный дисплей со светодиодной подсветкой формата Full HD (1920 x 1080), 60 Гц, соотношение сторон 16:9 Экран занимает 93% площади крышки Сертификация PANTONE® Validated ,100% sRGB Антибликовое покрытие Класс IPS: широкие углы обзора Поддержка стилуса с 4096 уровнями нажатия

ScreenPad™ Plus: 12,6-дюймовый сенсорный дисплей формата Full HD Широкие углы обзора – 178˚ Операционная система Windows 10 Home Windows 10 Pro Видеокарта NVIDIA® GeForce® MX450, 2 ГБ видеопамяти GDDR6 Интегрированная Intel® Iris Xe Память До 32 ГБ, LPDDR4x 4266 МГц Накопители SSD до 1 ТБ (M.2, NVMe™, PCIe® 3.0) Беспроводные интерфейсы Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth® 5.0 Камера Камера с инфракрасным датчиком, поддержка аутентификации по распознаванию лица с функцией Windows Hello Интерфейсы 2 x Thunderbolt™ 4 USB-C® (до 40 Гбит/с) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (до 5 Гбит/с) 1 x HDMI 1 x комбинированный аудиоразъем 1 x кард-ридер MicroSD 1 x вход питания Звук Интеллектуальный усилитель для повышенной громкости Массив микрофонов и поддержка распознавания голоса средствами Cortana и Alexa Аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon Аккумулятор 70 Вт·ч, 4 элементов, литий-полимерный Блок питания Выход: 20 В пост. тока, 65 Вт. Вход: 100–240 В, перем. тока, 50/60 Гц Размеры 324 x 222 x 16,9 мм Масса 1,6 кг

Напомним, ранее сообщалось, что ASUS выпустила игровые ноутбуки с самым быстрым в мире дисплеем.