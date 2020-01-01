LG Display показала будущее прозрачных телевизоров

На выставке CES 2021 были показаны разные сценарии использования прозрачных телевизоров.

LG Display продемонстрировала свое представление о будущем на выставке CES 2021. Одним из наиболее интересных видения является новый 55-дюймовый прозрачный OLED-дисплей компании, расположенный в раме кровати.

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Выставка CES 2021 дала южнокорейскому технологическому гиганту возможность продемонстрировать различные применения своего нового поколения OLED-дисплеев. Эти новые прозрачные экраны предлагают 40-процентную прозрачность, что намного выше, чем в предыдущих версиях технологии, которые предлагали только 10-процентную прозрачность. Во время крупного технического мероприятия LG представила экран как базу у подножия кровати.

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Новинка будет иметь функцию дисплея, как телевизор, который может отображать информацию или другие виды мультимедийных развлечений, такие как видео или фильмы. Прозрачная рамка телевизора также будет поставляться со встроенными динамиками, а это означает, что вам не потребуются внешние динамики. Кроме того, LG также утверждает, что эту раму также можно перемещать и размещать в любом месте дома пользователей, что обеспечивает определенную гибкость в ее размещении и использовании.

По словам Чон-Сана Пака, старшего вице-президента LG Display и главы коммерческого отдела: "Прозрачный OLED - это технология, которая максимизирует преимущества OLED и может использоваться в различных местах нашей повседневной жизни, от магазинов, торговых центров и архитектурных сооружений, интерьерах для автономных транспортных средств, поездов метро и самолетов. Он превратится в дисплей следующего поколения, который может изменить существующую парадигму дисплея".

Напомним, ранее сообщалось, что LG покажет трансформируемый гибкий OLED-дисплей на выставке CES.