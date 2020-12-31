LG покажет трансформируемый гибкий OLED-дисплей на выставке CES

Сама выставка в этом году пройдет онлайн.

Samsung первой представила на рынке изогнутый OLED-телевизор в 2013 году, а в следующем году последовали предложения LG . Но такие экраны были примером технической возможности, и потребители поняли, что искривленные телевизоры - не то, что им нужно. Игровые мониторы определенно лучше подходят из-за меньшего расстояния до зрителя, но теперь LG Display настроен на демонстрацию гибкого OLED-дисплея, который предлагает лучшее из обоих миров.

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48-дюймовый OLED-дисплей с гибким кинематографическим звуком (CSO), который будет представлен на выставке CES 2021, может похвастаться радиусом кривизны около до 1000R, что означает, что он может изгибаться на радиус до 1000 мм.

Изогнутый или плоский дисплей сохраняет все отличительные черты OLED-дисплеев - чернильно-черный черный цвет, бесконечную контрастность и, что особенно важно для геймеров, молниеносное время отклика 0,1 миллисекунды, частоту обновления 120 Гц и переменную частоту обновления. диапазон частот от 40 Гц до 120 Гц.

Что касается аудиосистемы, то технология CSO делает OLED-панель динамиком, точно так же, как технология Acoustic Surface, которую Sony использует в своих OLED-телевизорах . Это позволяет издавать звук прямо с экрана, при этом сами вибрации незаметны для глаза. LG Display сообщает, что ему также удалось уменьшить глубину возбудителя, вызывающего вибрацию панели, с 9 мм до всего 0,6 мм, поэтому дисплей не жертвует тонкостью ради звука.

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"48-дюймовый Bendable CSO-дисплей LG Display оптимизирован для игр, поскольку он максимально использует передовые технологии, обеспечивающие новый уровень погружения", - говорит Чан Хо О, исполнительный вице-президент и руководитель отдела телевидения LG Display.

LG Display не указала, будет ли такой продукт доступен потребителям и когда.

Напомним, ранее сообщалось, что LG выпустит скручивающийся смартфон в следующем году.