Тренды YouTube: Как пересобрать карьеру в юморе и столбы на Шулявском мосту

В тренде - интервью и видео с камер наблюдения.

Смирняга – как пересобрать карьеру в юморе / вДудь

Читай также: Тренды YouTube: Артур Пирожков - Перетанцуй меня и Время и Стекло - Last Dance

Алексей "Смирняга" Смирнов – звезда Убойной лиги в составе дуэта "Быдло", а сейчас сценарист и режиссер сериала "Внутри Лапенко. Смирнов дал интервью Дудю, где рассказал о создании сериала, КВНском прошлом и зачем он выступает в Comedy Club?

Нa Шулявском мосту упали столбы

Читай также: Тренды YouTube: Бой Усик - Чисора и Ты бы никогда такое не загуглил

В Киеве на Шулявском путепроводе одновременно упали три столба освещения на проезжую часть.

Одновременно три столба освещения упали на проезжую часть Шулявского путепровода. Камера наблюдения засняла момент падения.

Напомним, ранее в тренды попали Внутри Лапенко 3 и Папа-блогер.