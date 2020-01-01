Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Как пересобрать карьеру в юморе и столбы на Шулявском мосту

Комментариев: 0
В тренде - интервью и видео с камер наблюдения.

Смирняга – как пересобрать карьеру в юморе / вДудь

Читай также: Тренды YouTube: Артур Пирожков - Перетанцуй меня и Время и Стекло - Last Dance

Алексей "Смирняга" Смирнов – звезда Убойной лиги в составе дуэта "Быдло", а сейчас сценарист и режиссер сериала "Внутри Лапенко. Смирнов дал интервью Дудю, где рассказал о создании сериала, КВНском прошлом и зачем он выступает в Comedy Club?

Нa Шулявском мосту упали столбы

Читай также: Тренды YouTube: Бой Усик - Чисора и Ты бы никогда такое не загуглил

В Киеве на Шулявском путепроводе одновременно упали три столба освещения на проезжую часть.

Одновременно три столба освещения упали на проезжую часть Шулявского путепровода. Камера наблюдения засняла момент падения. 

Напомним, ранее в тренды попали Внутри Лапенко 3 и Папа-блогер.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь