Тренды YouTube: Как пересобрать карьеру в юморе и столбы на Шулявском мосту
Смирняга – как пересобрать карьеру в юморе / вДудь
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Алексей "Смирняга" Смирнов – звезда Убойной лиги в составе дуэта "Быдло", а сейчас сценарист и режиссер сериала "Внутри Лапенко. Смирнов дал интервью Дудю, где рассказал о создании сериала, КВНском прошлом и зачем он выступает в Comedy Club?
Нa Шулявском мосту упали столбы
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В Киеве на Шулявском путепроводе одновременно упали три столба освещения на проезжую часть.
Одновременно три столба освещения упали на проезжую часть Шулявского путепровода. Камера наблюдения засняла момент падения.
Напомним, ранее в тренды попали Внутри Лапенко 3 и Папа-блогер.
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