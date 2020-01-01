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В работе Telegram произошел глобальный сбой

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Пользователи жалуются на недоступность мессенджера.
Telegram сбоит в Европе
Telegram сбоит в Европе
xchip.ru

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16 декабря около 15:00 по Киеву у пользователей Telegram произошел сбой: не грузились сообщения и изображения, некоторые каналы становились недоступными.

Судя по карте сбоев, проблема возникла у пользователей в Европе. 

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Большинство пользователи жалуются на отсутствие подключения к мессенджеру, а еще часть - на невозможность отправки сообщений. 

Это уже второй сбой за сутки. Ранее мессенджер сбоил утром, но проблема затронула небольшую часть пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple начала блокировать Telegram по всему миру.

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Теги: Telegram, Telegram не работает
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