В работе Telegram произошел глобальный сбой
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16 декабря около 15:00 по Киеву у пользователей Telegram произошел сбой: не грузились сообщения и изображения, некоторые каналы становились недоступными.
Судя по карте сбоев, проблема возникла у пользователей в Европе.
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Большинство пользователи жалуются на отсутствие подключения к мессенджеру, а еще часть - на невозможность отправки сообщений.
Это уже второй сбой за сутки. Ранее мессенджер сбоил утром, но проблема затронула небольшую часть пользователей.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple начала блокировать Telegram по всему миру.
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