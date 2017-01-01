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В Telegram произошел массовый сбой

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Затронут почти весь мир.
В Телеграм произошел сбой
В Телеграм произошел сбой
iz.ru

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В работе популярного мессенджера Telegram произошёл масштабный сбой. В социальных сетях пользователи жалуются на проблемы с подключением и отправкой сообщений. 

Согласно сайту Downdetector, наибольшие проблемы в работе Telegram испытывают жители Украины, России и Беларуси. Сбои также наблюдаются в регионе Западной Европы, США, Узбекистане, Индии, Ирландии, Великобритании и других странах по всему миру.

Карта сообщений о проблеме
Карта сообщений о проблеме

Причины сбоя пока не ясны. 

Напомним, ранее сообщалось, что от блокировки Telegram в РФ пострадали другие мессенджеры.

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Теги: Telegram, сбой в Telegram, Telegram не работает, Телеграм не работает
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