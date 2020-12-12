Virgin Galactic прервала суборбитальный полет SpaceShipTwo

Корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic прервал попытку суборбитального космического полета из космодрома Америка на юге Нью-Мексико.

Самолет WhiteKnightTwo компании Virgin Galactic, на борту которого находился космический корабль SpaceShipTwo, названный компанией VSS Unity, вылетел из космодрома Америка на юге Нью-Мексико. Пилотами SpaceShipTwo были Дэйв Маккей, главный летчик-испытатель компании, и бывший астронавт NASA С.Дж. Стурков.

Читай также: Virgin Galactic проведет финальные испытания SpaceShipTwo

VSS Unity отделилась от WhiteKnightTwo 12 декабря примерно в 18:15 по Киеву. Согласно веб-трансляции NASASpaceFlight.com, космический самолет, казалось, зажег свой гибридный ракетный двигатель, но почти сразу же выключил его. Затем аппарат вернулся в космодром Америка и приземлился в 18:27, сообщила компания в Twitter. “Пилоты и машины вернулись живыми и невредимыми“, - заявили в компании.

“Последовательность зажигания ракетного двигателя не завершилась. Транспортное средство и команда в отличной форме“, - написала компания в Твиттере вскоре после приземления SpaceShipTwo. “У нас есть несколько двигателей, готовых на космодроме Америка. Мы проверим машину и скоро вернемся в полет“.

В обновленной информации, опубликованной позднее 13 декабря, Майкл Колглейзер, исполнительный директор Virgin Galactic, сказал, что компьютер на SpaceShipTwo потерял связь во время возгорания. “В соответствии с планом это привело к срабатыванию отказоустойчивого сценария, при котором намеренно прекращалось зажигание ракетного двигателя. После этого происшествия наши пилоты вылетели обратно в космодром Америка и приземлились, как обычно“, - говорится в заявлении. В настоящее время проводится расследование, чтобы найти первопричину проблемы с компьютером.

Thread: our CEO, Michael Colglazier, on today’s flight test. Today’s flight landed beautifully, with pilots, planes, and spaceship safe, secure, and in excellent shape — the foundation of every successful mission! Our flight today did not reach space as we had been planning. pic.twitter.com/pqfUAtp6UH — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Читай также: Глава Virgin Galactic заявил о скором полете в космос

Компания не вела прямую трансляцию полета и не принимала представителей СМИ или других гостей на космодроме, ограничивая доступ только для основного персонала из-за пандемии.

Полет состоялся почти через два года после первого полета SpaceShipTwo в космос из аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии. Стурков пилотировал этот полет с Марком Стаки. Компания совершила второй полет в космос в феврале 2019 года, также из Мохаве, с Маккеем и Майком Масуччи, пилотировавшими аппарат, и Бет Мозес, главным инструктором по астронавтам Virgin Galactic.

Затем компания приостановила программу испытательных полетов, чтобы провести модернизацию автомобиля, а также оснастить интерьер кабины. В феврале Virgin Galactic переместила аппараты на космодром Америка в Нью-Мексико и провела серию пилотажных и планирующих полетов перед этой попыткой полета с двигателем.

Предполагалось, что этот рейс станет первым из трех, которые компания заявила, что совершит перед началом коммерческих операций. Во втором полете, который состоится в первом квартале 2021 года, четыре сотрудника компании вместе с двумя пилотами будут проверять интерьер кабины и опыт космических полетов. Третий рейс состоится уже в конце первого квартала 2021 года с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic хочет увеличить стоимость билетов для космотуристов.