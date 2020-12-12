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Virgin Galactic прервала суборбитальный полет SpaceShipTwo

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Корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic прервал попытку суборбитального космического полета из космодрома Америка на юге Нью-Мексико.
Virgin Galactic не смогла запустить SpaceShipTwo на орбиту
Virgin Galactic не смогла запустить SpaceShipTwo на орбиту
Virgin Galactic

Самолет WhiteKnightTwo компании Virgin Galactic, на борту которого находился космический корабль SpaceShipTwo, названный компанией VSS Unity, вылетел из космодрома Америка на юге Нью-Мексико. Пилотами SpaceShipTwo были Дэйв Маккей, главный летчик-испытатель компании, и бывший астронавт NASA С.Дж. Стурков.

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VSS Unity отделилась от WhiteKnightTwo 12 декабря примерно в 18:15 по Киеву. Согласно веб-трансляции NASASpaceFlight.com, космический самолет, казалось, зажег свой гибридный ракетный двигатель, но почти сразу же выключил его. Затем аппарат вернулся в космодром Америка и приземлился в 18:27, сообщила компания в Twitter. “Пилоты и машины вернулись живыми и невредимыми“, - заявили в компании.

“Последовательность зажигания ракетного двигателя не завершилась. Транспортное средство и команда в отличной форме“, - написала компания в Твиттере вскоре после приземления SpaceShipTwo. “У нас есть несколько двигателей, готовых на космодроме Америка. Мы проверим машину и скоро вернемся в полет“.

В обновленной информации, опубликованной позднее 13 декабря, Майкл Колглейзер, исполнительный директор Virgin Galactic, сказал, что компьютер на SpaceShipTwo потерял связь во время возгорания. “В соответствии с планом это привело к срабатыванию отказоустойчивого сценария, при котором намеренно прекращалось зажигание ракетного двигателя. После этого происшествия наши пилоты вылетели обратно в космодром Америка и приземлились, как обычно“, - говорится в заявлении. В настоящее время проводится расследование, чтобы найти первопричину проблемы с компьютером.

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Компания не вела прямую трансляцию полета и не принимала представителей СМИ или других гостей на космодроме, ограничивая доступ только для основного персонала из-за пандемии.

Полет состоялся почти через два года после первого полета SpaceShipTwo в космос из аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии. Стурков пилотировал этот полет с Марком Стаки. Компания совершила второй полет в космос в феврале 2019 года, также из Мохаве, с Маккеем и Майком Масуччи, пилотировавшими аппарат, и Бет Мозес, главным инструктором по астронавтам Virgin Galactic.

Затем компания приостановила программу испытательных полетов, чтобы провести модернизацию автомобиля, а также оснастить интерьер кабины. В феврале Virgin Galactic переместила аппараты на космодром Америка в Нью-Мексико и провела серию пилотажных и планирующих полетов перед этой попыткой полета с двигателем.

Предполагалось, что этот рейс станет первым из трех, которые компания заявила, что совершит перед началом коммерческих операций. Во втором полете, который состоится в первом квартале 2021 года, четыре сотрудника компании вместе с двумя пилотами будут проверять интерьер кабины и опыт космических полетов. Третий рейс состоится уже в конце первого квартала 2021 года с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic хочет увеличить стоимость билетов для космотуристов.

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Теги: Virgin Galactic
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