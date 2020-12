Virgin Galactic прервала суборбитальный полет SpaceShipTwo

Самолет WhiteKnightTwo компании Virgin Galactic, на борту которого находился космический корабль SpaceShipTwo, названный компанией VSS Unity, вылетел из космодрома Америка на юге Нью-Мексико. Пилотами SpaceShipTwo были Дэйв Маккей, главный летчик-испытатель компании, и бывший астронавт NASA С.Дж. Стурков.

VSS Unity отделилась от WhiteKnightTwo 12 декабря примерно в 18:15 по Киеву. Согласно веб-трансляции NASASpaceFlight.com, космический самолет, казалось, зажег свой гибридный ракетный двигатель, но почти сразу же выключил его. Затем аппарат вернулся в космодром Америка и приземлился в 18:27, сообщила компания в Twitter. “Пилоты и машины вернулись живыми и невредимыми“, - заявили в компании.

“Последовательность зажигания ракетного двигателя не завершилась. Транспортное средство и команда в отличной форме“, - написала компания в Твиттере вскоре после приземления SpaceShipTwo. “У нас есть несколько двигателей, готовых на космодроме Америка. Мы проверим машину и скоро вернемся в полет“.

В обновленной информации, опубликованной позднее 13 декабря, Майкл Колглейзер, исполнительный директор Virgin Galactic, сказал, что компьютер на SpaceShipTwo потерял связь во время возгорания. “В соответствии с планом это привело к срабатыванию отказоустойчивого сценария, при котором намеренно прекращалось зажигание ракетного двигателя. После этого происшествия наши пилоты вылетели обратно в космодром Америка и приземлились, как обычно“, - говорится в заявлении. В настоящее время проводится расследование, чтобы найти первопричину проблемы с компьютером.

Thread: our CEO, Michael Colglazier, on today’s flight test. Today’s flight landed beautifully, with pilots, planes, and spaceship safe, secure, and in excellent shape — the foundation of every successful mission! Our flight today did not reach space as we had been planning. pic.twitter.com/pqfUAtp6UH