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Virgin Galactic проведет финальные испытания SpaceShipTwo

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Осенью пройдут два испытания перед полетом в космос.
Испытания космолета завершатся в октябре-ноябре
Испытания космолета завершатся в октябре-ноябре
Virgin Galactic

Virgin Galactic наконец-то приближается к тому моменту, когда сможет отправлять туристов (или, по крайней мере, своего основателя) в космос. CNBC узнал из заявки FCC, что Virgin Galactic проведет первые из двух своих последних испытаний SpaceShipTwo 22 октября с использованием космодрома Америка в Нью-Мексико. На борту этой миссии будут два летчика-испытателя, а в уже во втором полете будут четыре "специалиста миссии".

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Самолет-носитель WhiteKnightTwo с 1 по 7 октября совершит четырехчасовые испытательные полеты.

Если все пойдет хорошо, эти два испытания станут последними перед тем, как Virgin всерьез начнет космический туризм. Он надеется отправить основателя компании Ричарда Брэнсона в космос где-то в первом квартале 2021 года, что фактически положит начало туристическому бизнесу компании.

Билеты стоят 250 000 долларов каждый (а возможно, и больше). Первоначальное обслуживание Virgin Galactic будет обслуживать исключительно богатых людей, желающих сказать, что они побывали в космосе.

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Это будет первый космический полет с космодрома Америка и будет первым после испытаний в феврале 2019 года. От этих последних испытаний зависит многое. Компания по-прежнему теряет деньги, и во втором квартале 2020 года чистый убыток составил 63 миллиона долларов. На самом деле она не может возместить свои убытки до тех пор, пока не будет обслуживать платежеспособных клиентов, а это означает своевременное завершение предварительных испытаний.

Напомним, ранее сообщалось, что миллиардер Брэнсон продает часть Virgin Galactic для спасения бизнеса.

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Теги: Virgin Galactic, SpaceShipTwo
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