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Эксперименты со скоростью света

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Что вы знаете о скорости света и какие эксперименты можно сделать?

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Как свет взаимодействует с веществами, как работает поглощение, отражение и проницаемость света. С помощью эксперимента разберемся, что такое цветовые волны, коэффициент преломления света и оптическая плотность.

И самое интересное, как сделать голограмму в домашних условиях.

Напомним, ранее блогеры показали, что такое атмосферное давление.

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Теги: видео, эксперименты
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