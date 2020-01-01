Эксперименты со скоростью света
Что вы знаете о скорости света и какие эксперименты можно сделать?
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Как свет взаимодействует с веществами, как работает поглощение, отражение и проницаемость света. С помощью эксперимента разберемся, что такое цветовые волны, коэффициент преломления света и оптическая плотность.
И самое интересное, как сделать голограмму в домашних условиях.
Напомним, ранее блогеры показали, что такое атмосферное давление.
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