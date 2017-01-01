Что такое атмосферное давление: Эксперименты
В видео с экспериментами показывают, как влияет на нас атмосферное давление.
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В этом ролике вы узнаете, что такое небо и как сильно оно на нас давит.
Почему атмосферное давление нас не расплющивает.
И почему глубоководные рыбы не могут жить на поверхности.
Все о физике воздуха, аэростатике и давлении смотри в этом видео.
Напомним, ранее блогеры показывали, как ведут себя предметы в кислоте.
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