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Что такое атмосферное давление: Эксперименты

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В видео с экспериментами показывают, как влияет на нас атмосферное давление.

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В этом ролике вы узнаете, что такое небо и как сильно оно на нас давит.

Почему атмосферное давление нас не расплющивает.

И почему глубоководные рыбы не могут жить на поверхности.

Все о физике воздуха, аэростатике и давлении смотри в этом видео.

Напомним, ранее блогеры показывали, как ведут себя предметы в кислоте.

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Теги: видео, эксперименты
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