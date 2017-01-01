Бассейн из огромного шара: Эксперименты
В такую жару подобные эксперименты - просто бальзам на душу.
Читай также: На что способен лазер? Пять крутых экспериментов
Блогеры решили сделать огромный шар и залить в него 300 литров воды. Один из блогеров залез внутрь огромного шара.
Это реальный лайфхак этого лета, чтобы выжить в жару.
ВНИМАНИЕ! Видео снято как проверка эксперимента! Не повторять! Любые действия в видео не являются призывом к их повторению! Пожалуйста, будьте ответственны всегда!
Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил