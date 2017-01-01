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Бассейн из огромного шара: Эксперименты

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В такую жару подобные эксперименты - просто бальзам на душу.

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Блогеры решили сделать огромный шар и залить в него 300 литров воды. Один из блогеров залез внутрь огромного шара.

Это реальный лайфхак этого лета, чтобы выжить в жару.

ВНИМАНИЕ! Видео снято как проверка эксперимента! Не повторять! Любые действия в видео не являются призывом к их повторению! Пожалуйста, будьте ответственны всегда!

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты
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