Бассейн из огромного шара: Эксперименты

В такую жару подобные эксперименты - просто бальзам на душу.

Читай также: На что способен лазер? Пять крутых экспериментов

Блогеры решили сделать огромный шар и залить в него 300 литров воды. Один из блогеров залез внутрь огромного шара.

Это реальный лайфхак этого лета, чтобы выжить в жару.

ВНИМАНИЕ! Видео снято как проверка эксперимента! Не повторять! Любые действия в видео не являются призывом к их повторению! Пожалуйста, будьте ответственны всегда!

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.