Видео дня: Крушение радиотелескопа Аресибо

Момент крушения засняли камеры наблюдения.

Знаменитый радиотелескоп в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико рухнул, в результате чего астрономы всего мира оплакивают его кончину.

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Инженеры предупредили, что 900-тонная платформа, подвешенная над тарелкой телескопа шириной 305 метров, может упасть в любой момент, учитывая, что один из основных тросов, поддерживающих ее, оборвался в августе. В прошлом месяце Национальный научный фонд США (NSF), которому принадлежит обсерватория, объявил, что отключит телескоп навсегда, сославшись на опасения по поводу безопасности, связанные с его нестабильностью, а также на слишком обширные повреждения, которые невозможно исправить.

Окончательный обвал произошел около 8 часов утра по местному времени 1 декабря. Никто не пострадал.

Момент крушения EPA/UPG

На видеозаписи обрушения, сделанной с помощью дрона, опубликованной NSF двумя днями позже, показаны кабели, оборвавшиеся на вершине одной из трех башен, на которых была подвешена инструментальная платформа. Платформа падает вниз и врезается в край тарелки. Верхушки всех трех башен также отламываются.

Это видео, снятое дроном обсерватории и выпущенное Национальным фондом безопасности 3 декабря, показывает, как инструментальная платформа телескопа упала и врезалась в край тарелки.

До аварии инженеры изучали варианты снятия некоторого напряжения в кабелях, в том числе ослабляя другие поддерживающие кабели, чтобы наклонить башни вокруг антенны.

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Некоторые близлежащие здания, включая диспетчерскую и информационный центр, пережили обрушение. Однако образовательный центр, похоже, был серьезно поврежден падающей платформой и тросами.

Остаются вопросы о том, правильно ли обслуживались кабели на протяжении многих лет. Кабель, вышедший из строя в ноябре и вызвавший окончательное обрушение, датируется постройкой обсерватории в 1963 году.

Когда-то крупнейший в мире радиотелескоп с одной тарелкой, объект в Аресибо на протяжении многих лет был местом многих ключевых астрономических открытий, в том числе наблюдений за вращающимися звездами, известными как пульсары, которые привели к Нобелевской премии по физике 1993 года. До его коллапса астрономы использовали телескоп для ряда научных исследований, включая радиолокационные оценки околоземных астероидов, чтобы измерить их угрозу для планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае открыли самый большой в мире радиотелескоп.