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Астрономы засняли карантинный метеорит

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Даже у метеорита есть маска.
Астероид тоже в маске
Астероид тоже в маске
NASA

Теперь у нас есть хорошее изображение большого метеорита, который пролетит возле Земли на следующей неделе.

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В субботу (18 апреля) Обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико сняла радиолокационное изображение астероида 1998 OR2, который 29 апреля пройдет на расстоянии до 6,3 миллиона километров от нашей планеты.

Для сравнения: Луна вращается вокруг Земли на среднем расстоянии около 385 000 км. Таким образом, нам нечего бояться пролета астероида, подчеркивают ученые.

Члены команды Аресибо надевали маски на рабочем месте, чтобы минимизировать распространение нового коронавируса. И, оказалось, что у метеорита тоже есть маска.

“#TeamRadar и сотрудники @NAICobservatory принимают надлежащие меры безопасности, пока мы продолжаем наблюдения. На этой неделе мы наблюдали за околоземным астероидом 1998 OR2, который выглядит так, будто на нем маска! Он имеет ширину не менее 1,5 км“, - написали члены команды.

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Исследователи Аресибо не единственные, кто следит за 1998 OR2. Например, итальянский астрофизик Джанлука Маси, управляющий онлайн-проектом “Виртуальный телескоп“, также отслеживает астероид.А 28 апреля он проведет прямую трансляцию, на которой будет показан метеорит через телескоп.

По оценкам астрономов, OR2 1998 года имеет ширину от 1,8 до 4,1 км - достаточно большую, чтобы его падение могло угрожать цивилизации. 

Напомним, ранее сообщалось, что метеорит упал на рисовом поле в Индии.

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Теги: метеорит, астрономия
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