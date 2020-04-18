Астрономы засняли карантинный метеорит

Даже у метеорита есть маска.

Астероид тоже в маске NASA

Теперь у нас есть хорошее изображение большого метеорита, который пролетит возле Земли на следующей неделе.

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В субботу (18 апреля) Обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико сняла радиолокационное изображение астероида 1998 OR2, который 29 апреля пройдет на расстоянии до 6,3 миллиона километров от нашей планеты.

Для сравнения: Луна вращается вокруг Земли на среднем расстоянии около 385 000 км. Таким образом, нам нечего бояться пролета астероида, подчеркивают ученые.

Члены команды Аресибо надевали маски на рабочем месте, чтобы минимизировать распространение нового коронавируса. И, оказалось, что у метеорита тоже есть маска.

“#TeamRadar и сотрудники @NAICobservatory принимают надлежащие меры безопасности, пока мы продолжаем наблюдения. На этой неделе мы наблюдали за околоземным астероидом 1998 OR2, который выглядит так, будто на нем маска! Он имеет ширину не менее 1,5 км“, - написали члены команды.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg — Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020

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Исследователи Аресибо не единственные, кто следит за 1998 OR2. Например, итальянский астрофизик Джанлука Маси, управляющий онлайн-проектом “Виртуальный телескоп“, также отслеживает астероид.А 28 апреля он проведет прямую трансляцию, на которой будет показан метеорит через телескоп.

По оценкам астрономов, OR2 1998 года имеет ширину от 1,8 до 4,1 км - достаточно большую, чтобы его падение могло угрожать цивилизации.

Напомним, ранее сообщалось, что метеорит упал на рисовом поле в Индии.