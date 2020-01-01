Оборвавшийся кабель повредил крупнейший телескоп

В радиотелескопе образовалась брешь на 30 метров.

Знаменитая обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико вышла из строя, по крайней мере, на некоторое время.

По данным Университета Центральной Флориды (UCF), один из поддерживающих кабелей телескопа оборвался 10 августа, в результате чего в гигантской радиотарелке образовалась брешь длиной 30 метров. Обсерватория закрыта, пока инженеры оценивают ущерб и формулируют решение.

Вид сверху на повреждение twitter

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“У нас есть группа экспертов, которые оценивают ситуацию“, - сказал директор Аресибо Франсиско Кордова в заявлении UCF Today. “Наше внимание уделяется обеспечению безопасности нашего персонала, защите объектов и оборудования и восстановлению объекта для полноценной работы в кратчайшие сроки, чтобы он мог продолжать оказывать помощь ученым по всему миру“.

Аресибо шириной 300 м была запущена в эксплуатацию в 1963 году. Это был крупнейший в мире радиотелескоп с одной тарелкой до 2016 года, когда рекорд побил китайский сферический телескоп с пятисотметровой апертурой.

Кабель повредил тарелку twitter

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За свою долгую жизнь Аресибо проделал самые разные работы: от отслеживания и визуализации околоземных астероидов до прослушивания возможных сигналов от передовых инопланетных цивилизаций. И не все его попытки связи были односторонними: в 1974 году ученые использовали обсерваторию для передачи графического изображения “Послание Аресибо“ к M13, шаровому скоплению, которое находится в 25 000 световых лет от Земли.

Слава обсерватории выходит за рамки астрономического сообщества. Здесь снимались кульминационные сцены фильма о Джеймсе Бонде 1995 года “Золотой глаз“, а Аресибо сыграл выдающуюся роль в научно-фантастическом фильме 1997 года “Контакт“ по книге Карла Сагана.

Напомним, ранее сообщалось, что опубликован последний снимок телескопа Кеплер.