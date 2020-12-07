Китай запустил Искусственное солнце

Так называется термоядерный реактор.

Государственные СМИ Китая сообщили, что страна впервые успешно запустила свой термоядерный реактор "Искусственное солнце", что знаменует собой большой шаг вперед в области исследований в области ядерной энергетики.

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Реактор HL-2M Tokamak является крупнейшим и наиболее передовым экспериментальным исследовательским устройством в области ядерного синтеза в Китае, и ученые надеются, что это устройство потенциально может открыть доступ к мощному источнику чистой энергии.

Он использует мощное магнитное поле для плавления горячей плазмы и может достигать температуры более 150 миллионов градусов по Цельсию, согласно People's Daily - примерно в 10 раз горячее ядра Солнца.

Реактор, расположенный на юго-западе провинции Сычуань и завершенный в конце прошлого года, часто называют "искусственным солнцем" из-за огромного количества тепла и энергии, которое он производит.

"Развитие термоядерной энергии - это не только способ решения стратегических энергетических потребностей Китая, но также имеет большое значение для будущего устойчивого развития энергетики и национальной экономики Китая", - говорится в газете People's Daily.

Китайские ученые работают над созданием уменьшенных версий термоядерного реактора с 2006 года.

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Они планируют использовать устройство в сотрудничестве с учеными, работающими над Международным термоядерным экспериментальным реактором - крупнейшим в мире исследовательским проектом ядерного синтеза во Франции, который, как ожидается, будет завершен в 2025 году.

Термоядерный синтез считается "святым Граалем" энергии и питает наше Солнце.

Он объединяет атомные ядра для создания огромного количества энергии - в отличие от процесса деления, используемого в атомном оружии и атомных электростанциях, который разбивает их на фрагменты.

В отличие от деления, термоядерный синтез не выделяет парниковых газов и несет меньший риск аварий или кражи атомного материала.

Но осуществить термоядерный синтез чрезвычайно сложно и непомерно дорого: общая стоимость ИТЭР оценивается в 22,5 миллиарда долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, что в Lockheed Martin заявили о создании компактного термоядерного реактора.