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Китай запустил Искусственное солнце

Комментариев: 3
Так называется термоядерный реактор.
Термоядерный реактор
Термоядерный реактор
China Atomic Energy

Государственные СМИ Китая сообщили, что страна впервые успешно запустила свой термоядерный реактор "Искусственное солнце", что знаменует собой большой шаг вперед в области исследований в области ядерной энергетики.

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Реактор HL-2M Tokamak является крупнейшим и наиболее передовым экспериментальным исследовательским устройством в области ядерного синтеза в Китае, и ученые надеются, что это устройство потенциально может открыть доступ к мощному источнику чистой энергии.

Он использует мощное магнитное поле для плавления горячей плазмы и может достигать температуры более 150 миллионов градусов по Цельсию, согласно People's Daily - примерно в 10 раз горячее ядра Солнца.

Реактор, расположенный на юго-западе провинции Сычуань и завершенный в конце прошлого года, часто называют "искусственным солнцем" из-за огромного количества тепла и энергии, которое он производит.

"Развитие термоядерной энергии - это не только способ решения стратегических энергетических потребностей Китая, но также имеет большое значение для будущего устойчивого развития энергетики и национальной экономики Китая", - говорится в газете People's Daily.

Китайские ученые работают над созданием уменьшенных версий термоядерного реактора с 2006 года.

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Они планируют использовать устройство в сотрудничестве с учеными, работающими над Международным термоядерным экспериментальным реактором  - крупнейшим в мире исследовательским проектом ядерного синтеза во Франции, который, как ожидается, будет завершен в 2025 году.

Термоядерный синтез считается "святым Граалем" энергии и питает наше Солнце.

Он объединяет атомные ядра для создания огромного количества энергии - в отличие от процесса деления, используемого в атомном оружии и атомных электростанциях, который разбивает их на фрагменты.

В отличие от деления, термоядерный синтез не выделяет парниковых газов и несет меньший риск аварий или кражи атомного материала.

Но осуществить термоядерный синтез чрезвычайно сложно и непомерно дорого: общая стоимость ИТЭР оценивается в 22,5 миллиарда долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, что в Lockheed Martin заявили о создании компактного термоядерного реактора.

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Теги: Китай, термоядерный реактор
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Комментариев (3)
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БЕЗУМЕЦ+    07.12.2020, 10:07
Оценка:  +6
БЕЗУМЕЦ+
Первый ТОКАМАК был запущен в Советском Союзе еще в 50-х годах прошлого столетия. Как Китай отстал; если так пойдет тоже распадется.
Vixerunt    07.12.2020, 10:27
Оценка:  +9
Vixerunt
И где эти ваши Такамаки, в Совке много чего делалось, говорят даже были микроволновки и стиралки автомат, только оно не пошло в серию а так и осталось на полках архивов. А эти смогут добиться что оно станет общедоступным.
thebestdraw    07.12.2020, 10:06
Оценка:  +12
thebestdraw
а у нас на россии до сих пор газ провести не могут (((
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