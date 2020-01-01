Видео дня: Новый раскладной смартфон LG Wing разобрали на части

Блогер показал, что внутри у телефона.

LG за многие годы зарекомендовала себя как инновационная компания, несмотря на то, что ее бизнес по производству смартфонов в последнее время находится в затруднительном положении. Стремясь возобновить свой бизнес по производству смартфонов, южнокорейская компания выпустила множество новых смартфонов в среднем и бюджетном сегментах. Но что привлекло внимание технических энтузиастов, так это флагман LG Wing.

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Смартфон Wing - это двойной телефон с дизайном, которого мы никогда раньше не видели. Верхний дисплей имеет шарнир, который можно поворачивать на угол 90 градусов. Это главная изюминка телефона, и было бы интересно посмотреть, как это работает изнутри. Зак Нельсон из YouTube-канала JerryRigEverything дал нам возможность увидеть внутреннее устройство премиального смартфона.

Одним из примечательных моментов в Wing является наличие некоторого уровня защиты от воды и пыли, но нет степени защиты IP. Система всплывающей камеры телефона в основном такая же, как и у других.

Смартфон LG Wing в разобранном состоянии скриншот видео

Однако главной изюминкой устройства, безусловно, является вращающийся экран. Конструкция шарнира порождает ряд уникальных проблем. LG использовала пластик, чтобы шарнирное соединение двигалось плавно. Кроме того, две половины слегка вогнуты, создавая пустоту, которая предотвращает попадание грязи и песка между половинками и царапин на вторичном дисплее.

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Ранее LG заявляла, что смартфон выдержит не менее 200 000 циклов открытия. В самом механизме используется O-образный шарнир, который позволяет ленточному кабелю проходить через середину и питать основной дисплей.

Одна пружина помогает верхней половине полностью повернуться на 90° при открытии, а другая пружина помогает закрыть крыло. Интересно, что есть крошечный гидравлический демпфер, который сглаживает движение.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei показала свой складной смартфон.