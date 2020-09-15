LG представила самый странный смартфон с поворотным дисплеем

Забудьте о смартфонах-раскладушках.

LG не новичок в производстве смартфонов с двумя экранами. Но компания сделала прорыв, анонсировав устройство с двумя экранами - LG Wing. Это дико выглядящий смартфон с поворотным дисплеем, который предлагает новый взгляд на то, на что способен телефон.

Новый телефон вдохновлен современными тенденциями LG в области смартфонов с двумя экранами, такими как G8X ThinQ и Velvet , а также классическим поворотным функциональным телефоном LG VX9400, выпущенным более десяти лет назад. Wing должен стать первым устройством под новым брендом LG "Explorer Project", нацеленным на изучение способов "вдохнуть новую жизнь в то, что делает смартфон".

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Самая интересная особенность Wing, конечно же, - это две OLED-панели. Первый - это стандартный 6,8-дюймовый основной экран без каких-либо рамок или выемок (вместо этого LG решила использовать выдвижные линзы). Но вторая 3,9-дюймовая панель, расположенная под основным дисплеем, делает Wing самым уникальным телефоном года. Вместо того, чтобы складывать две полноразмерные (или одну гибкую) панели бок о бок, основной дисплей Wing поворачивается и поднимается, открывая второй экран по форме, очень похожей на Т-образный блок тетриса .

У LG большие амбиции в отношении функциональных возможностей, которые может обеспечить этот новый форм-фактор. Идея состоит в том, что в "поворотном режиме" вы будете использовать основной дисплей для решения своей основной задачи, а второй дисплей будет служить дополнительным окном для другого приложения или расширенных функций.

LG Wing LG

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Например, LG представляет себе использование дополнительной панели для управления камерой при использовании приложения камеры, освобождая основной дисплей в качестве незагроможденного видоискателя. Переверните его, и вы можете использовать основной дисплей как массивную широкоэкранную клавиатуру, отвечая на цепочку сообщений, отображаемую на меньшем вертикальном дисплее. Видеоприложения могут использовать второй дисплей для управления мультимедиа и громкости. Тем не менее, во многом это будет зависеть от сторонних разработчиков, использующих второй дисплей для расширения своих приложений. В противном случае, это будет функция, ограниченная только собственным программным обеспечением LG.

Конечно, вы также можете использовать его для простого запуска двух приложений бок о бок: играть в мобильную игру на главной панели и транслировать ее онлайн друзьям, используя второй дисплей, или читать Twitter во время потоковой передачи последнего футбольного матча.

LG Wing LG

Wing не обязательно использовать только в альбомном формате. LG с таким же энтузиазмом относится к использованию основного дисплея в стандартном моноблочном «портретном» режиме, как и к более очевидному широкоэкранному формату, когда вторичная панель служит своего рода вспомогательным дисплеем, пока вы перемещаетесь по картам Google или читаете последние новости. Вторую половину дисплея также можно отключить при откидывании с помощью функции "блокировки захвата", что позволяет использовать ее, например, в качестве полезной ручки при просмотре фильма.

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Уникальный форм-фактор Wing также ведет к одной из самых интересных особенностей телефона: "режиму подвеса", который позволяет использовать дополнительный дисплей в качестве ручки, вместе с элементами управления джойстиком для настройки камеры. LG фактически включила вторую специализированную сверхширокую камеру на задней панели для захвата кадров, в то время как основной дисплей находится в поворотном альбомном режиме (с повернутым датчиком для соответствия ориентации). Он также оснащен новым датчиком "hexa motion", который, по словам компании, помогает избежать помех. Wing также может снимать в режиме двойной записи, одновременно снимая видео с передней и задней камер.

LG Wing LG

Очевидно, что при таком большом количестве движущихся частей есть много опасений по поводу прочности и долговечности. LG заявляет, что знает об этих опасениях, и обещает, что Wing выдержит. Компания также работает над чехлами, которые будут совместимы с поворотной конструкцией, что требует немного больше работы, чем традиционный чехол для телефона.

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В остальном "железо" у LG Wing достаточно обычное. Есть процессор Snapdragon 765G со встроенным модемом Qualcomm X52 для поддержки 5G, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти, батарея емкостью 4000 мАч, датчик отпечатков пальцев на дисплее и поддержка беспроводной зарядки. Самым большим упущением, конечно же, является гидроизоляция - чего и следовало ожидать от телефона с таким количеством движущихся частей.

Второй дисплей также увеличивает толщину и объем телефона, хотя и не так сильно, как, скажем, автономные полноразмерные экраны, которые LG использовала в прошлом. Wing имеет вес 260 г и толщину 0,43 дюйма - для сравнения, Samsung Galaxy S20 Ultra с дисплеем аналогичного размера весит 220 г и имеет толщину 0,35 дюйма.

LG Wing также оснащен выдвижной 32-мегапиксельной фронтальной камерой, а также тройной камерой на задней панели устройства. Есть 64-мегапиксельная основная камера, 13-мегапиксельная "обычная" сверхширокоугольная и вышеупомянутый 12-мегапиксельный сверхширокоугольный, предназначенный для ландшафтного режима.

LG заявляет, что сначала Wing будет выпущен в США на Verizon, а затем на AT&T и T-Mobile. LG заявляет, что цена, дата выпуска, варианты цвета и спецификации будут варьироваться в зависимости от сетевого партнера, а это означает, что мы можем увидеть разделение между моделью LG Wing менее 6 ГГц для AT&T и T-Mobile и более дорогой версией mmWave, эксклюзивной для Verizon. Тем не менее, на данный момент компания еще не объявила сроки и цены на предстоящее устройство.

Напомним, 14 сентября LG показала свой первый складной смартфон.