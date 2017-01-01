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Впервые сократились продажи смартфонов

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Спад продаж произошел из-за нежелания пользователей переходить на новые модели.
Пользователи меньше стали покупать смартфоны
Пользователи меньше стали покупать смартфоны

На рынке смартфонов произошёл первый спад в истории, свидетельствуют данные аналитиков Gartner.

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Они подсчитали, что в четвёртой четверти 2017 года было продано в общей сложности 408 млн смартфонов, что на 5,6 % меньше, чем годом ранее. Прежде рынок всегда рос — по крайней мере, за всё время наблюдений за ним Gartner с 2004 года.

Директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта (Anshul Gupta) назвал две основные причины, из-за которых продажи смартфонов сократились. Во-первых, по словам эксперта, пользователи обычных кнопочных телефонов стали реже переходить на смартфоны из-за отсутствия ультрадешёвых, но качественных устройств, поэтому многие из таких людей предпочитают покупать более продвинутые «звонилки» без полноценных операционных систем.

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Второй негативный фактор заключается в том, что обладатели смартфонов не торопятся обновлять трубки, ожидая выход наиболее высококлассных моделей. В новом телефоне люди хотят видеть по-настоящему новые возможности, которых не было в старом устройстве, однако такой скачок в технологиях пока не происходит.

По данным Gartner, Samsung осталась лидером мирового рынка смартфонов с долей в размере 18,2 % по итогам последних трёх месяцев 2017 года. В тройку лидеров также вошли Apple (17,9 %) и Huawei (10,8 %). Более подробно о расстановке сил среди производителей можно узнать из таблицы выше.

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Теги: смартфоны, продажи
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