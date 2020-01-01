В смартфоне OnePlus происходит произвольный сброс всех данных

С проблемой столкнулись владельцы OnePlus Nord .

В этом году OnePlus пошел по пути других поставщиков на рынке, отказавшись от флагманов и предложив более доступные модели. Первенцем был OnePlus Nord, и по цене 399 евро он в целом оказался интересным. Но были некоторые проблемы, и многие из них связаны с программным обеспечением.

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С момента дебюта OnePlus Nord прошло всего два месяца, и он уже получил множество обновлений, первое из которых было выпущено на следующий день после анонса смартфона. Но, несмотря на все усилия разработчиков, исправить все проблемы и залатать дыры не удалось.

В последние дни многократно увеличилось количество жалоб от владельцев OnePlus Nord, которые сталкиваются со спонтанным сбросом всех настроек до заводских. Это приводит к тому, что пользователи теряют все сохраненные данные, включая фотографии, видео и другие необходимые файлы.

Компания осведомлена о проблемах и сообщила, что работает над их исправлением. Но на данный момент на форумах OnePlus нет практических рекомендаций, как предотвратить неисправность или причины происходящего. Недовольные пользователи больше всего разочарованы тем, что от компании нет обратной связи, и им приходится ждать, пока ее сотрудники дадут четкий ответ на жалобы и то, что происходит.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть слили стоимость нового смартфона OnePlus 8T.