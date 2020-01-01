В Сеть слили стоимость нового смартфона OnePlus 8T

Сам смартфон появится только в октябре.

OnePlus подтвердила, что 14 октября выпустит смартфон OnePlus 8T в Индии. Телефон будет доступен для покупки через Amazon India. Китайское крыло бренда подтвердило, что OnePlus 8T официально поступит на домашний рынок 15 октября. Смартфон также будет выпущен на европейских рынках. Задолго до запуска просочилась информация о ценах на OnePlus 8T для Европы.

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Утечка показывает, что OnePlus 8T поступит в Европу в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Эти варианты будут стоить 799 евро и 899 евро соответственно.

Информатор утверждает, что он вполне уверен в источнике утечки. В США две модели могут быть оценены в 799 и 899 долларов соответственно. Это означает, что OnePlus 8T будет ровно на 100 евро или 100 долларов дороже, чем стартовая цена OnePlus 8. В прошлых отчетах утверждалось, что OnePlus не выпустит смартфон OnePlus 8 Pro в этом году.

Предыдущие отчеты показали, что OnePlus 8T будет оснащен 6,5-дюймовой плоской панелью S-AMOLED с отверстием для камеры. Экран будет предлагать разрешение Full HD +, а его частота обновления, как сообщается, увеличена до 120 Гц. Смартфон будет работать на мобильной платформы Snapdragon 865.

Android 11 на базе OxygenOS 11 будет предустановлен на OnePlus 8T. В телефоне может быть батарея емкостью 4500 мАч. Ходят слухи, что OnePlus 8T поступит с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Он будет оснащен фронтальной камерой на 32 мегапикселя. На задней стороне устройства будет система с четырьмя камерами, состоящая из 48-мегапиксельной основной камеры, сверхширокого объектива на 16 мегапикселей, макросъемки на 5 мегапикселей и датчика глубины на 2 мегапикселя.

Напомним, ранее сообщалось, что OnePlus обвинили в сборе данных пользователей.