Железного человека застали с еще неанонсированным смартфоном OnePlus

Роберт Дауни-младший попал на глаза папарацци с новым смартфоном.

Актер Роберт Дауни-младший, известный ролью Железного человека в блокбастерах Marvel, был замечен с еще неанонсированным смартфоном OnePlus 8. Сам смартфон случайно попал в кадр, когда фотограф тайно снимал актера.

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Сам папарацци, наверное, даже и не понял, что за телефон держит известный актер. Но внимательные техножурналисты с удивлением обнаружили, что это еще не вышедший смартфон OnePlus 8 или OnePlus 8 Pro. Сами флагманы должны показать в ближайшее время.

Как такой смартфон мог очутиться у актера? Все просто - он амбассадор бренда. И, скорей всего, у него в руках именно OnePlus 8 Pro, потому что представитель бренда должен иметь самую лучшую модель.

Официальная презентация OnePlus 8 должна состояться в апреле-мае, если коронавирус не повлияет на дату презентации. По слухам, телефоны получат процессоры Snapdragon 865, AMOLED-дисплей на 120 Герц и модуль 5G.

Напомним, ранее сообщалось, что OnePlus установила рекорд по продажам.