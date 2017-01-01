Миллиард в минуту: OnePlus установила рекорд по продажам

Китайская компания получила миллиард юаней всего за минуту продаж нового флагмана.

Сегодня утром состоялась первая официальная распродажа флагманского смартфона OnePlus 7 Pro. Его цена изменяется в зависимости от выбранной конфигурации:

6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт ПЗУ стоит 3999 юаней или $588,

8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт ПЗУ стоит 4499 юаней или $651,

12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт ПЗУ стоит 4999 юаней или $723.

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К моменту начала продаж на платформе Jingdong было оформлено свыше 1 млн предварительных заказов на покупку флагмана. Еще 300 000 заказов было сделано в официальном веб-магазине производителя.

Как и предполагалось ранее, все запасы OnePlus 7 Pro были распроданы всего за 1 минуту. Речь идёт о версии устройства с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт, которая выпускается в цвете корпуса Star Blue. Позднее генеральный директор OnePlus Лю Цзуоху (Liu Zuohu) сообщил о том, что стартовая распродажа принесла более 1 млрд юаней (приблизительно $144 млн), что является рекордным достижением. Также стало известно о решении вернуть на китайский рынок партии устройств, которые планировалось отправить за границу.

Напомним, флагманский смартфон OnePlus 7 Pro имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, который поддерживает разрешение 3120 × 1440 пикселей и имеет соотношение сторон 19,5:9. Высокая производительность устройства обеспечивается мощным чипом Qualcomm Snapdragon 855. За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Следующая распродажа смартфона OnePlus 7 Pro состоится 23 мая.

Напомним, ранее флагман OnePlus 7 с выдвижной камерой показали на видео.

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