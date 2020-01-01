OnePlus выпустит смартфон с самым быстрым экраном

Частота обновления будет 120 Гц.

OnePlus был одним из первых производителей, выпустивших смартфон с экраном 90 Гц - OnePlus 7 Pro.

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Теперь генеральный директор OnePlus Пит Лау сообщил, что следующие телефоны, выпущенные компанией, будут иметь дисплеи с частотой 120 Гц. Он также сообщил, что это будет "лучший дисплей для смартфонов 2020 года", и поделился на Weibo, что OnePlus завершено исследование и разработка технологии отображения на 120 Гц.

Более высокая частота обновления на дисплее означает, что будет более гладкое и четкое изображение, и OnePlus 7 Pro определенно имел один из лучших дисплеев. Для сравнения, нынешний флагман Apple, iPhone 11 Pro, а также Samsung Note 10+, имеют дисплеи с частотой 60 Гц. Однако стоит отметить, что смартфоны с экранами с частотой 120 Гц уже существуют на рынке; Одним из примеров является Razer Razer Phone 2 для игр.

OnePlus планирует также использовать специальный чип MEMC (оценка движения / компенсация движения) для увеличения масштаба видео до 120 Гц, что может сделать его более гладким.

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OnePlus раскрыл еще несколько подробностей о дисплее: он будет иметь пиковую яркость 1000 нит для HDR, частоту дискретизации сенсора 240 Гц и поддержку 10-битного цвета.

Похоже, что OnePlus делает ставку на спецификации экрана. Компания никогда не была лучшей в телефонных камерах - это то, где Apple, Huawei и Samsung находятся в лидерах. Но дисплей является одним из наиболее важных аспектов смартфона, и если OnePlus сможет сделать его лучше остальных, и хорошо его продвигать, он может стать отличительной чертой компании.

Напомним, ранее сообщалось, что OnePlus покажет концептуальный смартфон со скрытой камерой.