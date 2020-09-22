NASA планирует возвращение на Луну за 28 миллиардов долларов

Агентство надеется вернуться на Луну к 2024 году, если Конгресс одобрит бюджет в 28 миллиардов долларов.

В понедельник NASA обнародовало план по возвращению астронавтов на Луну в 2024 году и оценило стоимость выполнения этого срока в 28 миллиардов долларов, 16 миллиардов из которых будут потрачены на лунный посадочный модуль.

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Конгрессу придется утвердить финансирование проекта, который президент Дональд Трамп определил в качестве главного приоритета. 28 миллиардов долларов покрывают бюджетные годы 2021-2025.

Во время телефонного брифинга с журналистами в понедельник, посвященного миссии Artemis по возвращению людей на Луну, администратор NASA Джим Бриденстайн отметил, что "политические риски" часто были самой большой угрозой для работы NASA, особенно перед столь важными выборами.

Барак Обама отменил планы пилотируемого полета на Марс после того, как его предшественник потратил на этот проект миллиарды долларов.

Если Конгресс одобрит к Рождеству первый транш в размере 3,2 миллиарда долларов, "мы все еще на пути к высадке на Луну в 2024 году", - сказал Бриденстайн.

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Три разных проекта соревнуются в создании лунного посадочного модуля, который доставит на Луну двух астронавтов - одну из них женщину.

Первый разрабатывается компанией Blue Origin, основанной генеральным директором Amazon Джеффом Безосом, в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. Два других проекта реализуются SpaceX Илона Маска и компанией Dynetics.

Первый полет Artemis I, запланированный на ноябрь 2021 года, будет беспилотным: новая гигантская ракета SLS, которая в настоящее время находится на стадии испытаний, впервые взлетит с капсулой Orion.

Artemis II в 2023 году отправит астронавтов вокруг Луны, но не приземлится.

Наконец, Artemis III будет эквивалентом Apollo 11 в 1969 году, но пребывание на Луне продлится дольше - на неделю - и будет включать от двух до пяти "выходов в открытый космос".

"Наука, которой мы будем заниматься, действительно сильно отличается от всего, что мы делали раньше", - сказал Бриденстайн. "Мы должны помнить, что в эпоху Аполлона мы думали, что Луна сухая. Теперь мы знаем, что есть много водяного льда, и мы знаем, что он на южном полюсе Луны".

Напомним, ранее сообщалось, что одна из компаний отказалась делать лунный модуль для NASA.