Глава NASA: Нам нужно лететь на Марс

Президент США потребовал от NASA покорения Красной планеты.

Человечеству предстоит пройти еще длинный путь, чтобы отметить еще одно космическое достижение со времени запуска Аполлон-11.

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Эпическая первая посадка на Луне, которая произошла 20 июля 1969 года, вдохновила поколение, побудив детей по всему миру задуматься о науке и освоении космоса. Действительно, многие из нас на этой неделе уделят время празднованию 50-летия миссии «Аполлон-11» и анализу ее наследия.

По словам руководителя агентства Джима Брайденстайна, подобное празднование, еще один шаг к первой высадки на Марс с экипажем, которую НАСА планирует осуществить в 2030-х годах.

«Президент сказал, что нам нужно лететь на Марс», - сказал Брайденстайн, общаясь с президентом США Дональдом Трампом во время телеконференции с журналистами 15 июля.

«Нам нужно отправить людей на Марс. Нам нужно поставить американский флаг на Марсе - вот наша цель», добавил он. «Я думаю, что когда это потрясающее достижение произойдет, оно вдохновит новое поколение, так же как успех Аполлона вдохновил наше поколение».

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Планы НАСА по Марсу включают и возвращение на Луну в рамках амбициозной программы исследований, известной как Артемида. Агентство планирует использовать Луну в качестве трамплина, где НАСА сможет изучить и проверить навыки, необходимые для долгого путешествия на Красную планету.

Одна из крупнейших вех Артемиды намечена на 2024 год, когда НАСА планирует посадить двух астронавтов возле южного полюса Луны. Представители агентства заявили, что одним из этих исследователей будет женщина, которая впервые ступит на Луну. (Все 12 астронавтов Аполлон были мужчинами)

Это лунное возвращение с экипажем первоначально планировалось на 2028 год, но вице-президент Майк Пенс официально ускорил график во время выступления в марте этого года.

Неясно, сколько будет стоить вернуть астронавтов на Луну, но сегодня Брайденстайн заявил, что агентство вполне может сделать это за «значительно меньше», чем 20 миллиардов долларов. Он также подчеркнул, что миссия на Марс с экипажем к началу и середине 2030-х годов все еще выполнима, несмотря на недавний независимый отчет, в котором говорится об обратном .

«Я вовсе не хочу исключать 2033 год», - сказал Брайденстайн.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хочет как можно быстрее отправить человека на Луну.