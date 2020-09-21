Тренды YouTube: Главное медиа белорусского протеста и MORGENSHTERN & Тимати
MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
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Артист из Уфы Алишер Моргенштерн 18 сентября выпустил совместный клип с Тимати под названием El Problema.
В ролике показано свойственное для видеоработ Алишера обилие полуобнаженных девушек и атрибуты роскошной жизни. О чём именно поёт Моргенштерн, разобрать очень трудно.
За три дня видео набрало почти 13 млн просмотров на Youtube
NEXTA – главное медиа белорусского протеста
Юрий Дудь взял интервью у основателя телеграм-канала NEXTA, который освещает события в Беларуси.
Почему белорусы перестали терпеть? Как попадают в NEXTA? Кто их финансирует? Самая охраняемая вещь в редакции и NEXTA – это тоже пропаганда?
Напомним, ранее в тренды попали HammAli & Navai x Братья Пономаренко и Даня Милохин & Николай Басков.
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